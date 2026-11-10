Van Crombrugge ziet hoe Lammens in de problemen komt: "United-onwaardig"

Senne Lammens krijgt de laatste tijd heel wat kritiek te verwerken in Engeland. De jonge Belgische doelman beleeft moeilijke momenten bij Manchester United, waar de resultaten blijven tegenvallen. Hendrik Van Crombrugge neemt het op voor zijn landgenoot, maar ziet ook dat Lammens niet altijd vrijuit gaat.

"Het is ook het gevolg van alle miserie binnen United", vertelt Van Crombrugge aan Sporza. "Het is een topclub die volledig op de dool is, het gaat er van kwaad naar erger." Volgens hem is het bijzonder moeilijk om als jonge doelman overeind te blijven in zo'n omgeving.

Van Crombrugge haalt uit naar verdedigers United

"Nu de ploeg in de hoek zit waar de klappen vallen, gaan ze met een vergrootglas naar elk tegendoelpunt kijken. En daar zullen doelpunten bij zitten waarbij je zonder twijfel met de vinger naar Senne Lammens kan wijzen", geeft Van Crombrugge toe.

Toch vindt hij dat de kritiek niet uitsluitend bij Lammens mag terechtkomen. "Hij wordt ook niet geholpen door zijn verdediging. Als je ziet hoe Dalot, Martinez en Maguire verdedigen, dat is United-onwaardig." Volgens Van Crombrugge mist de Belg vooral ervaren verdedigers waarop hij kan rekenen.

Rode Duivels kunnen Lammens helpen

"Als je als jonge doelman een Nemanja Vidić of Rio Ferdinand voor je hebt staan, kan je er als jonge doelman op bouwen. Nu heeft hij geen pionnen voor zich waar hij vertrouwen uit kan putten", stelt Van Crombrugge. De interlandperiode komt volgens hem dan ook op een uitstekend moment.

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"De interlandbreak komt misschien op een goed moment om afstand te nemen van de chaos in Manchester en om even in een positieve werkomgeving bij de Rode Duivels te komen in Tubeke", klinkt het. "Hij kan er hopelijk vertrouwen halen uit goede prestaties, om met een vol bakje goede moed terug te keren naar Manchester om er te bikkelen tegen de degradatie", besluit Van Crombrugge.