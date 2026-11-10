Vanaken en Leko halen uit, maar Vanhaezebrouck heeft ander verhaal

Het 1-1-gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht blijft voor discussie zorgen. Vooral de gelijkmaker van Mihajlo Cvetkovic zorgde achteraf voor heel wat frustratie bij blauw-zwart. Hans Vanaken en Ivan Leko waren bijzonder kritisch voor de arbitrage, maar Hein Vanhaezebrouck bekijkt de situatie anders.

De analist vindt namelijk dat de scheidsrechter het doelpunt mocht goedkeuren. "Ik kan ermee leven. In dat duel is het eerst Mechele die aan Cvetkovic trekt, dan Cvetkovic die ook trekt", vertelde Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck begrijpt beslissing VAR

Volgens Vanhaezebrouck speelde het feit dat beide spelers een overtreding maakten een belangrijke rol. "Ik denk dat dat meegespeeld heeft bij zowel de scheidsrechter als de VAR om te zeggen: we gaan niet tussenkomen."

Daarmee gaat hij in tegen de kritiek vanuit het Brugse kamp. Vanaken was na afloop bijzonder boos en stelde zelfs voor om de VAR af te schaffen. "Ik vond de reactie van Hans Vanaken, die vond dat de VAR moet afgeschaft worden, erover", reageerde Vanhaezebrouck.

Ook Leko krijgt kritiek

De voormalige trainer van Anderlecht en Gent vond de uitspraken van Leko zelfs nog opmerkelijker. "Leko was nog straffer", stelde hij vast. Volgens Vanhaezebrouck gingen de reacties vanuit Club Brugge dus te ver.

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Ook over scheidsrechter Jasper Vergoote had hij een duidelijke mening. "Ik vond dat ref Vergoote inderdaad heel opvallend begon maar dat het daarna beter werd." Vanhaezebrouck erkent daarmee dat de arbitrage niet foutloos was, maar vindt de zware kritiek na de topper overdreven.