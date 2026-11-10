Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Verliest Vincent Kompany zijn rechterhand bij Bayern? 'Manchester United wil toeslaan'
Foto: © photonews
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Vincent Kompany dreigt mogelijk een belangrijke medewerker te verliezen bij Bayern München. Manchester United zou interesse hebben in Aaron Danks, de rechterhand van de Belgische trainer. De Engelsman heeft ondertussen zelf een opvallende boodschap verspreid.

Manchester United zou Danks willen aantrekken als assistent van Michael Carrick, als die mag aanblijven als hoofdtrainer. Dat meldt TEAMtalk. De twee werkten eerder al samen bij Middlesbrough. Danks maakte in 2024 de overstap naar Bayern München, waar hij opnieuw ging samenwerken met Kompany.

Danks maakte indruk als vervanger van Kompany

Door de gezondheidsproblemen van Kompany kreeg Danks de afgelopen weken een grotere verantwoordelijkheid. Zijn prestaties bleven blijkbaar niet onopgemerkt in Engeland.

De Engelsman reageerde ondertussen op Instagram op de voorbije weken bij Bayern. "Ik ben trots op de samenhorigheid, het karakter en de inzet die iedereen binnen deze ongelooflijke club heeft getoond", schreef hij.

Opvallende boodschap over Kompany

Danks sloot zijn bericht af met een duidelijke boodschap. "We blijven samen vooruitgaan en kijken ernaar uit om Vince weer te zien waar hij thuishoort. Mia San Mia." Daarmee benadrukt hij zijn verbondenheid met Bayern, al gaat het niet om een rechtstreekse reactie op de interesse van Manchester United.

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Of het effectief tot een overstap komt, is voorlopig onzeker. De toekomst van Carrick bij Manchester United staat namelijk ter discussie. Volgens The Guardian overweegt de Engelse club zelfs om hem te ontslaan. Dat zou ook de eventuele plannen met Danks kunnen beïnvloeden.

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