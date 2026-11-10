Vorige week nog de grote held: Union krijgt slecht nieuws over middenvelder

Union SG heeft een tegenvaller te verwerken gekregen. Besfort Zeneli, die vorige week nog schitterde in de Europa League, kampt met een blessure. De middenvelder moet daardoor afhaken voor de komende interlands van Zweden. Hoe lang hij precies buiten strijd zal zijn, is voorlopig onduidelijk.

Zeneli was afgelopen donderdag nog de grote held bij Union. De Zweed scoorde twee keer op het veld van Celta Vigo en bezorgde de Brusselaars daarmee een knappe 1-2-overwinning in de Europa League. Enkele dagen later is er dus minder goed nieuws over de middenvelder.

Zweedse voetbalbond bevestigt blessure

De Zweedse voetbalbond maakte maandag officieel bekend dat Zeneli niet zal aansluiten bij de nationale ploeg. Na het afgelopen competitieweekend werd duidelijk dat hij door een blessure niet beschikbaar is voor de komende interlands.

Zweden neemt het in de Nations League op tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. Bondscoach Graham Potter moet het dus zonder de Union-speler stellen, maar heeft voorlopig beslist om geen vervanger op te roepen. Zijn selectie telt daardoor 24 spelers.

Union wacht op meer duidelijkheid

Voor Union is het afwachten hoe ernstig de blessure van Zeneli precies is. Over de duur van zijn onbeschikbaarheid werd voorlopig niets officieel meegedeeld. Het is dus nog niet duidelijk of hij na de interlandperiode meteen opnieuw inzetbaar zal zijn.



De blessure komt op een bijzonder ongelukkig moment voor de middenvelder, die tegen Celta Vigo nog zijn waarde bewees met twee doelpunten. Union zal hopen dat het om een kortstondig probleem gaat en dat Zeneli snel opnieuw beschikbaar is.