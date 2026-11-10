Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt

Waarom Anderlecht na zware administratieve blunder wellicht niet aan een straf ontsnapt
Foto: © Photonews
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Enkele dagen later blijft het moeilijk te vatten hoe RSC Anderlecht zo’n kapitale fout kon maken: met slechts vijf in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad aan de topper in Brugge beginnen, terwijl de Belgische voetbalbond er minimaal zes voorschrijft. Het lijkt dan ook bijzonder onwaarschijnlijk dat paars-wit het zwaarbevochten punt zomaar zal behouden.

Eerst even terug naar de feiten. RSC Anderlecht zette zondag slechts vijf Belgische spelers – of, nauwkeuriger, spelers die in België werden opgeleid – op het wedstrijdblad. Volgens het bondsreglement moeten dat er minstens zes zijn.

Voor Anderlecht is die misstap extra opmerkelijk. Er zijn in de Jupiler Pro League weinig clubs die zo weinig moeite hebben om aan dat quotum te komen. Vitor Bruno had Tristan Degreef, Noa Ojea, Joshua Nga Kana, Noah Kalonji, Adriano Bertaccini of zelfs de herstelde Killian Sardella op de bank kunnen zetten. Dan was de norm gehaald, zonder dat de trainer ver moest zoeken.

Het argument over de ‘impact’ houdt geen steek

Paars-wit erkende de administratieve blunder snel en schreef die toe aan een wijziging op het laatste moment. Volgens Het Nieuwsblad voerde de club aan dat de fout geen invloed had gehad op het verloop van de wedstrijd.

Die redenering lijkt weinig kans te maken. Clubs vullen het vereiste aantal van zes in België opgeleide spelers geregeld aan met een vierde Belgische doelman of een jeugdspeler die normaal gezien geen speelminuten zal krijgen. De sportieve invloed van die zes spelers op een match is dus niet het criterium. En hoe zou je die invloed überhaupt objectief moeten beoordelen?

Reglement wijst richting puntenverlies

Dan rijst de vraag welke straf de regelgeving van de Belgische voetbalbond – en dus niet die van de Pro League – voorschrijft. Artikel B4.100 is daarin duidelijk: de Disciplinaire Raad moet in principe de voorziene sanctie opleggen, namelijk het aftrekken van de door Anderlecht behaalde punten.

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar dit dossier oogt als een schoolvoorbeeld. De fout is toegegeven. Geen straf opleggen zou een bijzonder lastig precedent scheppen.

Elk dossier kan juridisch apart worden beoordeeld, maar de bond zou een bijzonder sterke motivering nodig hebben om Anderlecht zonder puntenverlies te laten wegkomen. Anders kan elke club die later wordt betrapt op het niet naleven van de regel rond zes in België opgeleide spelers, zich op deze zaak beroepen. Als de KBVB haar eigen reglement ook in de toekomst wil handhaven, lijkt een sanctie voor RSCA onvermijdelijk. Het alternatief zou de regel in de praktijk tandeloos maken.

Club Brugge krijgt niet automatisch een forfaitzege

Voor Club Brugge is er wel nog een kanttekening. Dat Anderlecht zijn punt verliest, betekent niet automatisch dat blauw-zwart een forfaitoverwinning krijgt. In dit type dossier is een 5-0-nederlaag niet vanzelfsprekend. De disciplinaire instantie heeft daar meer beoordelingsruimte en kan onder meer rekening houden met de concrete gevolgen van de fout voor de wedstrijd.

Tot slot: het reglement voorziet op het eerste gezicht geen financiële sanctie voor deze overtreding. Anderlecht hoeft dus normaal gezien geen boete te vrezen, maar dreigt wel het punt uit Brugge kwijt te spelen.

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