Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee

Met amper 11 op 33 staat Antwerp ver onder de verwachtingen. Toch hoeft trainer Marvin Compper voorlopig niet te vrezen voor zijn job. Het bestuur ziet verschillende redenen om hem meer tijd te geven.

Compper werd pas een week voor de competitiestart aangesteld. Bovendien is de kleedkamer nog altijd overtuigd van zijn aanpak. Spelers nemen het openlijk voor hem op en zien ook dat assistent Faris Haroun achter de trainer staat.

Een jonge kern zonder ervaren leider

De leeftijd van de spelersgroep speelt eveneens mee. Antwerp heeft een van de jongste kernen van Europa en mist vooral ervaring. Marc Overmars wilde met Nemanja Gudelj een ervaren leider aantrekken, maar uiteindelijk kwamen met Vermeeren (21) en Deuff (20) opnieuw twee jonge spelers.

Ook vanuit de club krijgt Compper steun. Van Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques tot Joachim Vercaigne en Toby Alderweireld: verschillende mensen proberen hem te begeleiden. De Duitser staat open voor advies en wordt niet als koppig ervaren.

Stabiliteit belangrijker dan alweer een ontslag

Het nieuwe bestuur wil bovendien komaf maken met de trainerswissels van de voorbije jaren. Antwerp wil stabiliteit creëren en beseft dat eerdere ontslagen niet noodzakelijk voor beterschap zorgden. Na Jonas De Roeck kwamen ook John Ulderink en Joseph Oosting niet met betere resultaten.



Een nieuwe trainer vinden, is bovendien geen evidente opdracht. De markt biedt weinig garanties en beschikbare namen zoals Thorsten Fink moeten ook zelf nog overtuigd worden. Daarom wil Antwerp Compper voorlopig alle kansen geven om het tij te keren, ondanks de magere 11 op 33.