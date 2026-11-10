Wie volgt Edward Still op? Dit is La Louvière van plan

RAAL La Louvière is sinds het vertrek van Edward Still op zoek naar een nieuwe trainer. Tegen het einde van de week moet zijn opvolger bekend zijn.

Edward Still wist welke opdracht hem te wachten stond en welke gevolgen een mislukking zou hebben, maar zijn afscheid bij La Louvière kwam daarom niet minder abrupt. De voormalige coach van de Wolven kreeg zelfs geen kans om naar de persconferentie te gaan. Voorzitter Salvatore Curaba lichtte de journalisten zelf het einde van de samenwerking toe.

Assistenten nemen voorlopig over

De spelers van La Louvière verzamelden intussen opnieuw in de Easi Arena, zonder hun hoofdtrainer. De vier assistenten leidden dinsdag de training en nemen voorlopig de sportieve taken voor hun rekening.

Volgens La Dernière Heure wil de clubleiding nog deze week een nieuwe T1 aanstellen. Zo krijgt de nieuwe coach een volledige week om de groep en de werking van de club te leren kennen voor de competitie opnieuw van start gaat.

RAAL mikt op ervaring

De RAAL heeft al met enkele trainers contact opgenomen, al zou er voorlopig nog geen doorbraak zijn in de gesprekken. Het profiel dat de club voor ogen heeft, is dat van een ervaren Belgische trainer. Tegelijk sluit de directie geen pistes uit.



De keuze krijgt een groot gewicht in de strijd om het behoud in eerste klasse. Voor La Louvière is deze zoektocht ook ongewoon terrein: de clubleiding moest nog nooit tijdens het seizoen een opvolger zoeken nadat ze haar hoofdtrainer had ontslagen.