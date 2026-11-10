Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Yves Vanderhaeghe in beeld bij JPL-club: eerste gesprek al achter de rug
Foto: © photonews
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RAAL La Louvière is volop op zoek naar een opvolger voor Edward Still. De trainer werd zaterdagavond ontslagen na de 0-1-nederlaag tegen Cercle Brugge. De Henegouwers willen snel een nieuwe coach aanstellen en hebben alvast een opvallende kandidaat op het oog: Yves Vanderhaeghe.

Yves Vanderhaeghe een van de kandidaten om Still op te volgen. De 56-jarige trainer is momenteel aan de slag bij Francs Borains in de Challenger Pro League, maar zou openstaan voor een terugkeer naar het hoogste niveau. Er vond inmiddels al een eerste gesprek plaats tussen beide partijen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Vanderhaeghe droomt van eerste klasse

Opvallend genoeg vertelde Vanderhaeghe afgelopen weekend nog aan dezelfde bron dat hij graag opnieuw een kans zou krijgen in de Jupiler Pro League. De voormalige Rode Duivel begreep niet goed waarom eersteklassers de laatste tijd zo weinig interesse in hem toonden.

Dat zou nu dus kunnen veranderen. Vanderhaeghe heeft met passages bij onder meer KV Kortrijk, KV Oostende, KAA Gent en Cercle Brugge heel wat ervaring op het hoogste niveau. Vooral zijn ervaring met ploegen die het moeilijk hebben, zou interessant kunnen zijn voor La Louvière.

La Louvière bekijkt meerdere opties

De Henegouwers staan na elf speeldagen op de zeventiende plaats met amper zeven punten op 33. Voorzitter Salvatore Curaba wil daarom snel ingrijpen en gaf na het ontslag van Still al aan dat de club nood heeft aan een trainer met meer ervaring.


Vanderhaeghe past in dat profiel, maar een akkoord is er voorlopig niet. La Louvière onderzoekt ook nog andere mogelijkheden. De club hoopt op korte termijn een nieuwe trainer aan te stellen, zodat die tijdens de interlandperiode aan de slag kan gaan met zijn spelersgroep.

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