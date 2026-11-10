Zware blessure Bounida levert onverwacht groot voordeel op: ineens kan hij dit ook

Voor Rayane Bounida is het seizoen eigenlijk pas begonnen. Het voormalige jeugdproduct van Anderlecht moest de eerste maanden bij Ajax missen door een hardnekkige blessure, maar is intussen helemaal terug. Tegen FC Twente was de twintigjarige Belgische Marokkaan zelfs trefzeker.

Bounida kampte met pubalgia, een blessure ter hoogte van het schaambeen. De revalidatie was mentaal niet gemakkelijk, maar de middenvelder besloot de verloren tijd zo goed mogelijk te benutten. Hij werkte extra aan zijn fysieke capaciteiten en ontdekte onderweg nieuwe kwaliteiten.

Revalidatie leverde extra schotkracht op

Zijn doelpunt tegen Twente was daar een mooi voorbeeld van. Bounida haalde van ruim twintig meter uit en zag zijn afstandsschot in doel verdwijnen. De extra kracht achter zijn trap is volgens hem geen toeval. “In de periode dat ik geblesseerd was, heb ik veel in de gym gezeten. Dat heeft wel geholpen bij mijn schietkracht”, vertelde hij aan Voetbal International.

Ook zijn linkerbeen kreeg tijdens de revalidatie extra aandacht. Omdat hij vooral last had aan zijn rechterkant, moest hij noodgedwongen meer met links werken. Dat heeft zijn spel veranderd: “Ik kan nu wel echt zeggen dat ik gewoon tweebenig ben.”

Ook bij Ajax is zijn traptechniek opgevallen

Dat bleek eerder al tegen FC Midtjylland. Bounida mocht invallen tijdens de ruime 1-6-zege en eiste meteen een vrije trap op. Opvallend genoeg nam hij die met links. Zijn ploegmaats weten intussen dat hij over een goede trap beschikt en vertrouwden hem de stilstaande fase toe.



Voor Bounida is het dus niet alleen een terugkeer na blessureleed. De jongeling heeft de moeilijke periode ook gebruikt om zijn arsenaal uit te breiden. Na maanden aan de kant kan hij bij Ajax opnieuw minuten maken, met extra schotkracht en een veel sterker linkerbeen als onverwachte winst.