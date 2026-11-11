🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

Stijn Stijnen en Radja Nainggolan: het is duidelijk geen relatie waarbij alles met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. DAZN deelde opvallende beelden waarop de sportief directeur van Patro Eisden zijn middenvelder voortdurend op zijn huid zit. Stijnen roept, vloekt en spoort Nainggolan aan om meer inspanningen te leveren.

“Radja, stop met zagen, godverdomme! Pak die bal af. Speel je match, man! Je hebt schrik!”, klinkt het onder meer langs de zijlijn. Ook wanneer Nainggolan niet meteen reageert, blijft Stijnen doorgaan. “Loop, jong! Allez, Radja, verdomme toch!”

Bij de beste spelers hoort ook de meeste kritiek

De beelden tonen vooral hoe intens de voormalige trainer met zijn sterspeler bezig was. De interviewer merkt op dat Stijnen misschien wel een compilatie kan maken van alle momenten waarop hij Nainggolan op zijn donder geeft. Daarbij wordt ook benadrukt dat de middenvelder dat soort kritiek aankan.

“Hij is met voorsprong de beste op het veld. Dat moet je laten zien”, klinkt het nog. Nainggolan was begin 2026 naar Maasmechelen gehaald en moest met zijn ervaring en kwaliteiten een belangrijke rol spelen in de ambities van Patro. De voormalige Rode Duivel speelde eerder onder meer voor AS Roma, Inter, Cagliari en Antwerp.

Stijnen heeft inmiddels andere functie

Intussen is de situatie bij Patro veranderd. Stijnen stopte in oktober na negen jaar als hoofdtrainer en werd sportief directeur. Emilio Ferrera nam de trainersfunctie over. Ook Luc Nilis kreeg een plaats in de sportieve cel van de Maaslanders.

Nainggolan zelf kwam in september nog in opspraak nadat hij twee weken geschorst werd wegens het niet naleven van afspraken binnen de club. De beelden geven alvast een bijzond



