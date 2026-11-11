Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek
Foto: © photonews
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De klacht van Club Brugge tegen Anderlecht blijft niet zonder gevolgen binnen het Belgische voetbal. Ook bij sommige andere clubs uit de Jupiler Pro League wordt met verbazing gekeken naar de manier waarop blauw-zwart het dossier rond de Belgische opgeleide spelers aanpakt.

Anderlecht beging een fout door slechts vijf in plaats van de verplichte zes spelers op het wedstrijdblad te zetten. Dat Club Brugge daarop juridische stappen onderneemt, zorgt vooral door de gekozen aanpak voor wrevel bij verschillende clubs.

Verhoudingen binnen Pro League komen verder onder druk

Bij meerdere eersteklassers leeft het gevoel dat Club Brugge dit dossier ook op een andere manier had kunnen aanpakken. De klacht wordt dan ook niet overal gesmaakt. De handelswijze van blauw-zwart zorgt voor nieuwe spanningen tussen de clubs, die toch al niet altijd op dezelfde lijn zitten.

Bovendien dreigt dit incident de kloof tussen de twee absolute zwaargewichten van het Belgische voetbal, Club Brugge en Anderlecht, nog groter te maken. De onderlinge verhoudingen stonden al onder druk, maar dit dossier kan de tegenstellingen binnen de Pro League verder aanscherpen.

Volgende vergadering belooft pittig te worden

Dat het onderwerp nog niet begraven is, staat vast. Bij de volgende vergadering binnen de Pro League zal het dossier ongetwijfeld opnieuw op tafel komen. Binnen de Jupiler Pro League valt te horen dat daar nog een hartig woordje over gesproken zal worden.

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Het conflict dreigt zo uit te groeien tot meer dan een juridisch dispuut tussen twee clubs. Ook de onderlinge solidariteit en de machtsverhoudingen binnen het Belgische profvoetbal komen opnieuw ter discussie te staan.

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