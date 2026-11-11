Anderlecht heeft het licht gezien: beslissing rond toptalenten is genomen

Bij Anderlecht hebben ze blijkbaar ingezien dat de RSCA Futures hun grootste talenten niet eindeloos aan de kant kunnen houden. Noa Ojea, Joshua Nga Kana en Noah Kalonji zullen dit seizoen verder beschikbaar zijn voor de beloftenploeg. Dat blijkt meteen een uitstekende beslissing.

De drie jongeren moesten de voorbije periode vooral meetrainen met de A-ploeg, maar kwamen nauwelijks aan spelen toe. Daardoor verloren ze wedstrijdritme, terwijl de Futures dringend kwaliteit konden gebruiken. De Brusselaars verzamelden voor hun terugkeer amper één punt.

Drie jonkies zorgen meteen voor een ommekeer

Met Ojea, Nga Kana en Kalonji erbij veranderde het verhaal. Eerst werd Lierse met 1-0 verslagen, daarna volgde een overtuigende 4-0 tegen Club NXT. Plots staat er zes op zes op het rapport en ziet de situatie er een pak minder somber uit.

Vooral tegen Club NXT lieten de jongeren zich gelden. Ojea scoorde en gaf ook een assist, terwijl Nga Kana in de slotfase de vierde treffer voor zijn rekening nam. Kalonji stond eveneens aan de aftrap. Hun aanwezigheid gaf de ploeg van Karim Mokeddem duidelijk een kwaliteitsinjectie.

Anderlecht wil geen degradatiegevaar bij de Futures

De timing is belangrijk, want de RSCA Futures konden zich na die dramatische start geen nieuwe aderlating veroorloven. De beloftenploeg moet uit de onderste regionen weg en Anderlecht wil uiteraard niet dat zijn tweede elftal in degradatieproblemen komt.



De club lijkt nu een beter evenwicht te hebben gevonden tussen de noden van de A-ploeg en die van de Futures. Ojea, Nga Kana en Kalonji kunnen bij de hoofdmacht blijven meetrainen, maar krijgen ook de wedstrijden die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. De eerste resultaten tonen alvast dat Anderlecht daarmee een belangrijke stap heeft gezet.