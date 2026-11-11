BREAKING: Manchester United heeft al een nieuwe coach gevonden (al moet Carrick nog ontslagen worden)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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BREAKING: Manchester United heeft al een nieuwe coach gevonden (al moet Carrick nog ontslagen worden)
Foto: © Photonews
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Youri Tielemans en Senne Lammens krijgen een nieuwe coach. Het doek lijkt te vallen voor Michael Carrick bij Manchester United. De beslissing om de Engelse trainer aan de kant te schuiven, zou eigenlijk al gevallen zijn. Volgens The Athletic wordt Carrick normaal gezien vandaag ontslagen en is Mauricio Pochettino de topkandidaat om hem op te volgen. De Argentijn en Manchester United zijn zelfs al bezig met het afronden van een akkoord.

De resultaten van Carrick zijn niet langer houdbaar. Manchester United staat in de degradatiezone van de Premier League en won slechts drie van zijn laatste vijftien wedstrijden. Volgens The Athletic werd achter de schermen al volop gewerkt aan mogelijke opvolgers. Pochettino kwam daarbij als absolute favoriet uit de bus. Met zijn vertegenwoordigers werden dinsdag al de persoonlijke voorwaarden besproken.

Pochettino staat te springen om naar Old Trafford te komen

Voor Pochettino zou een overstap naar Manchester United een langverwachte droom zijn. De 54-jarige Argentijn staat momenteel nog onder contract als bondscoach van de Verenigde Staten tot 2030, maar zou bijzonder graag opnieuw in het Engelse clubvoetbal aan de slag gaan. United moet wel nog onderhandelen met de Amerikaanse voetbalbond. In zijn contract staat een afkoopclausule van ongeveer 10 miljoen dollar. Ook voor zijn technische staf zal een bijkomende vergoeding nodig zijn.

Pochettino heeft een stevig palmares in Engeland. Bij Tottenham Hotspur bouwde hij een ploeg die jarenlang meedeed aan de top en leidde hij de club in 2019 naar de finale van de Champions League. Nadien werkte hij bij Paris Saint-Germain en Chelsea. Sinds september 2024 is hij bondscoach van de Verenigde Staten, waarmee hij op het voorbije WK de achtste finales bereikte. Daar verloor hij met 4-1 van België.

Al jarenlang op het verlanglijstje van United

De interesse van Manchester United in Pochettino is overigens niet nieuw. Volgens The Athletic staat de Argentijn al sinds 2016 op de radar van de Engelse topclub. Sir Alex Ferguson had destijds zelfs een ontmoeting met hem toen hij trainer was bij Tottenham. United koos uiteindelijk telkens voor andere namen, waaronder José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag en Ruben Amorim.


Nu lijkt het er eindelijk van te komen. Pochettino ziet Manchester United als een bijzonder aantrekkelijke uitdaging en de clubleiding beschouwt zijn Premier League-ervaring, omgang met grote spelers en vertrouwen in jonge talenten als belangrijke troeven. Voor Carrick lijkt het verhaal daarmee afgelopen. De officiële bevestiging van zijn ontslag wordt normaal gezien vandaag verwacht.

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