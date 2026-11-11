Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start
Foto: © Photonews
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De Belgische U19 is uitstekend begonnen aan de tweede kwalificatieronde voor het EK van komende zomer in Tsjechië. De Jonge Duivels versloegen Kosovo met 2-0 in het Schotse Airdrie. Twee jonge talenten van Club Brugge eisten daarbij een hoofdrol op.

Na een doelpuntloze eerste helft maakten Naim Amengai en Jessie da Silva meteen na de pauze het verschil. Amengai opende in de 47ste minuut de score, amper twee minuten later verdubbelde Da Silva de voorsprong. De Brugse jeugdproducten bezorgden België zo een ideale start.

Nochtans hadden de Belgen het zichzelf voor rust moeilijk gemaakt. Mo El Adfaoui, middenvelder van AA Gent, liet in de tiende minuut immers een strafschop onbenut. Na de pauze namen de Club Brugge-jongelingen het initiatief over.

Ze lieten zelfs nog een strafschop liggen

De ploeg van bondscoach Bob Browaeys speelt zaterdag tegen Kazachstan. Dinsdag wacht vervolgens Schotland, dat als gastland de kwalificatiegroep organiseert. De top drie van de groep plaatst zich voor de laatste kwalificatieronde, de eliteronde.

België begon ook de eerste kwalificatiefase overtuigend en eindigde toen met zeven punten bovenaan zijn groep. De Jonge Duivels wonnen van Cyprus (4-0) en Slovenië (0-3), terwijl het tegen Zweden 3-3 werd.


De ambitie is duidelijk: eindelijk nog eens naar het EK U19. De laatste Belgische deelname aan de eindronde dateert immers al van 2011. In de zomer van 2027 nemen acht landen deel aan het toernooi in Tsjechië, dat als gastland automatisch geplaatst is.

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