Club Brugge ziet het héél graag gebeuren: La Gazzetta dello Sport opent biedoorlog (op de voorpagina)

Nicolò Tresoldi is een van de meest gegeerde spitsen op de Europese transfermarkt. Nadat eerder al bekend raakte dat Bayern München de aanvaller van Club Brugge op de shortlist heeft gezet, is nu ook AC Milan bijzonder concreet geïnteresseerd. La Gazzetta dello Sport wijdt zelfs een uitgebreid artikel aan de 22-jarige spits en ziet in hem een mogelijke oplossing voor de aanvallende problemen van de Rossoneri.

Alleen dreigt vooral het financiële plaatje een struikelblok te worden. De Italiaanse sportkrant schuift Tresoldi nadrukkelijk naar voren als een interessante versterking. AC Milan wil opnieuw een grote stap zetten om zich structureel bij de Europese top te nestelen en heeft daarvoor dringend meer doelpunten nodig.

De komst van Gonçalo Ramos, afgelopen zomer voor meer dan 70 miljoen euro, heeft voorlopig niet het gewenste resultaat opgeleverd. Met Tresoldi hoopt de club een spits te vinden die nog heel wat groeimarge heeft.

Club Brugge kan opnieuw een absolute jackpot vangen

Volgens La Gazzetta dello Sport ligt de vraagprijs van Club Brugge ondertussen rond de 50 miljoen euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar de prestaties van Tresoldi verklaren waarom de Bruggelingen zo hoog mikken.

De aanvaller zit aan dertien doelpunten in vijftien wedstrijden voor Club Brugge, verspreid over de Jupiler Pro League en de Champions League. Ook bij de Duitse nationale ploeg U21 blijft hij bijzonder productief, waardoor zijn totale doelpuntentotaal nog een stuk hoger ligt.

Zijn hattrick tegen Sint-Truiden eind oktober was opnieuw een bevestiging van zijn uitstekende vorm. Eerder maakte hij ook al drie doelpunten tegen Inter in San Siro, nota bene op een podium waarop heel wat Italiaanse clubs hem van dichtbij konden bekijken.

De Italiaanse krant wijst erop dat Club Brugge afgelopen zomer al een bod van 35 miljoen euro van AS Roma afwees. Sindsdien is de marktwaarde van de spits alleen maar gestegen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat blauw-zwart deze keer nog meer zal vragen.

AC Milan zou zelfs al in januari willen proberen om de deal af te ronden. De Italiaanse club heeft bovendien goede contacten met Club Brugge, onder meer door de eerdere onderhandelingen rond Ardon Jashari. Toch zal het geen eenvoudige operatie worden. Milan sloot zijn meest recente boekjaar af met een verlies van 24 miljoen euro, nadat het naast Europees voetbal had gegrepen. Na de forse investering in Gonçalo Ramos is er dus niet zomaar onbeperkte financiële ruimte.

Bayern München vormt mogelijk nog grotere concurrentie

Daar komt bij dat AC Milan niet de enige Europese grootmacht is die Tresoldi volgt. Eerder raakte al bekend dat Bayern München de Brugse aanvaller op zijn shortlist heeft geplaatst. Vincent Kompany zou hem als een mogelijke optie voor de toekomst zien, waarbij hij op termijn een alternatief voor Harry Kane kan worden. De Engelse spits heeft weliswaar zijn contract verlengd tot 2029, maar wordt komende zomer 34 jaar.

Financieel lijkt Bayern bovendien over meer mogelijkheden te beschikken om aan de eisen van Club Brugge te voldoen dan AC Milan. De Duitse kampioen hoeft niet noodzakelijk dezelfde beperkingen te ervaren als de Italiaanse club. Als beide clubs effectief doordrukken, kan dat de vraagprijs voor Tresoldi nog verder opdrijven. Voor Club Brugge is die concurrentiestrijd uiteraard bijzonder interessant.

La Gazzetta dello Sport ziet ook nog een bijkomend Italiaans aspect aan het dossier. Tresoldi werd geboren in Cagliari, maar speelt momenteel voor de Duitse U21. Hij heeft nog altijd de mogelijkheid om op seniorenniveau voor Italië uit te komen. Bondscoach Roberto Mancini heeft alvast laten verstaan dat hij hoopt de aanvaller ooit bij de Azzurri te verwelkomen. Een terugkeer naar Italië bij AC Milan zou die keuze mogelijk kunnen beïnvloeden.

Voor Club Brugge wordt het vooral zaak om rustig te blijven en de markt zijn werk te laten doen. Een vertrek in januari is uitgesloten, maar komende zomer kan Tresoldi wel eens de duurste uitgaande transfer uit de geschiedenis van de club worden. De huidige Belgische recordtransfer staat op naam van Christos Tzolis, die voor 40 miljoen euro werd verkocht.