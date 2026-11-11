Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"
Foto: © photonews

De weigering van Koni De Winter om zich bij de Rode Duivels te melden voor de interlands tegen Turkije en Italië blijft voor beroering zorgen. De verdediger van AC Milan zou gefrustreerd zijn door zijn beperkte speeltijd en besloot daarom niet in te gaan op de selectie van bondscoach Mark van Bommel. Ploegmaat Diego Moreira werd gevraagd naar de opvallende beslissing, maar wilde zich niet in de discussie mengen.

"Dat is persoonlijk. Het is zijn keuze, dat is iets tussen hem en de coach", reageerde Moreira. De jonge flankaanvaller benadrukte dat hij niet degene is die uitleg moet geven over de situatie van De Winter. "Je moet hem zelf vragen stellen over zijn leven en zijn speeltijd."

Moreira wil zich niet mengen in de discussie rond De Winter

De uitspraken komen er op een moment dat de weigering van De Winter voor heel wat vraagtekens zorgt. De verdediger zou niet tevreden zijn met zijn huidige rol en zijn beperkte speelminuten.

Dat hij daardoor een selectie voor de nationale ploeg naast zich neerlegt, is een beslissing die ongetwijfeld bij Van Bommel is aangekomen.

Jonge flankaanvaller wil zelf blijven overtuigen

Moreira heeft ondertussen wel reden tot tevredenheid over zijn eigen situatie bij de Rode Duivels. De flankaanvaller kreeg al drie basisplaatsen van Van Bommel en is duidelijk blij met het vertrouwen. "Het geeft ons alleen maar meer motivatie, zeker als je weet dat er ook buiten de basiself nog fantastische spelers zitten", vertelde hij.

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Moreira beseft echter dat hij zijn plaats niet zomaar mag beschouwen als verworven. "We moeten de coach redenen blijven geven om ons te laten spelen. Het doet deugd voor het vertrouwen, maar dat betekent niet dat ik op mijn lauweren mag rusten."

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