Courtois laat zich uit over Mourinho en verklapt pijnlijke misser bij hun hereniging

Thibaut Courtois heeft in een gesprek met Sky Sports een opvallende anekdote gedeeld over José Mourinho. De doelman van Real Madrid kreeg bij de terugkeer van de Portugese trainer in Madrid een berichtje van zijn voormalige coach bij Chelsea, maar antwoordde daar pas twee weken later op. Niet uit onwil, wel omdat hij het bericht simpelweg niet had gezien.

“We waren op het WK en zaten op een vliegtuig op de dag dat hij me stuurde. Door het tijdsverschil en het gebrek aan wifi heb ik heel wat berichten gemist”, vertelde Courtois. Toen Mourinho na een wedstrijd opnieuw contact opnam, moest de Belg zelfs eerst bij iemand van Real Madrid navragen of het telefoonnummer wel degelijk dat van zijn nieuwe trainer was.

De hereniging is er uiteindelijk wel gekomen. Courtois werkte eerder al met Mourinho samen bij Chelsea en is blij dat hij opnieuw onder de Portugees kan spelen. Volgens de Belgische doelman is de trainer doorheen de jaren veranderd, al is zijn uitgesproken persoonlijkheid intact gebleven.

Mourinho is minder intens dan bij Chelsea

“Hij is zelf ook volwassener geworden en met de ervaring wat rustiger”, aldus Courtois. “Bij Chelsea was hij in de kleedkamer harder en voelde je meer druk. Hij is nog altijd zo, maar iets minder intens dan ik me van twaalf jaar geleden herinner.”

De aanwezigheid van Mourinho is volgens Courtois wel nog steeds voelbaar. “Zijn persoonlijkheid en uitstraling zijn dezelfde gebleven. Wanneer hij een ruimte binnenkomt, voel je meteen dat hij er is. Ik denk dat we net zoiets nodig hadden.” De terugkeer van de trainer moet Real Madrid opnieuw richting successen leiden.

Ook Xabi Alonso en Bellingham komen ter sprake

Courtois sprak ook over de periode onder Xabi Alonso, die inmiddels bij Chelsea aan de slag is. De doelman was duidelijk positief over de voormalige trainer van Real Madrid. “Ik vond hem geweldig en hield van zijn manier van werken. Hij is een uitstekende coach. Wat hij bij Bayer Leverkusen heeft gedaan, was indrukwekkend.”



Lees ook... Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"›

Dat het uiteindelijk fout liep in Madrid, had volgens Courtois verschillende oorzaken. “Wanneer de resultaten tegenvallen, is de trainer altijd de eerste die de prijs betaalt. Misschien was er in bepaalde gevallen geen goede verstandhouding tussen Xabi Alonso en de spelers, maar met veel anderen was die er wel.” Hij is ervan overtuigd dat Alonso bij Chelsea nog zal slagen.

Ook Jude Bellingham kreeg lof van zijn ploegmaat. Courtois omschreef de Engelsman als een goede vriend en een uitzonderlijke voetballer. “Hij is enorm belangrijk voor ons, zowel met de bal als wanneer hij moet lopen en verdedigen. Hij is nog altijd jong en kan nog heel veel winnen.”