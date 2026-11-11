De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"
Foto: © Photonews
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KV Mechelen zag tegen OH Leuven een mooie reeks van vijf ongeslagen wedstrijden eindigen. Toch was er na de nederlaag op Den Dreef geen reden tot paniek bij Malinwa. Centrale verdediger Mike Eerdhuijzen vond vooral dat zijn ploeg zichzelf tekort hadgedaan. “Een onnodige nederlaag”, oordeelde hij achteraf bij HLN.

De Mechelaars kwamen nochtans met vertrouwen naar Leuven, na een sterke reeks in de competitie. Het spel was opnieuw behoorlijk, maar aanvallend bleef de oogst te beperkt. KV Mechelen kwam slechts twee keer tussen de palen en verzamelde een expected goals-waarde van 0,93. “We creëerden veel momenten waarop je het gevoel kreeg dat we konden scoren. Als je dat niet doet en bij hen valt het twee van de drie keer wel goed, dan zit het ook niet mee”, analyseerde Eerdhuijzen.

Eerdhuijzen ziet voldoende positieve signalen

De Nederlander wilde de nederlaag dan ook niet dramatiseren. KV Mechelen gaf zelf relatief weinig weg en kon ondanks het verlies terugblikken op een degelijke prestatie. Bovendien hadden de Kakkers voordien een mooie puntenoogst verzameld. “De energie was goed, alleen draaide het niet in ons voordeel. We mogen trots zijn op wat we de voorbije weken lieten zien”, klonk het bij Eerdhuijzen.

Een van de positieve vaststellingen is de groeiende samenwerking centraal achterin. Kobe Corbanie heeft zich de voorbije weken nadrukkelijk in de ploeg gespeeld. Sinds zijn basisdebuut tegen STVV won KV Mechelen vier wedstrijden op rij. Ook de wisselwerking met Eerdhuijzen verloopt steeds beter. “We vullen elkaar goed aan. Kobe heeft zijn ervaring van bij Antwerp, dus we sturen elkaar voortdurend”, vertelde de Nederlander.

Van hem wordt leiderschap verwacht

Eerdhuijzen is zelf ook steeds nadrukkelijker een van de leiders binnen de Mechelse kleedkamer. Met bijna tweehonderd wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie brengt hij een pak ervaring mee. Dat was ook een van de redenen waarom KV Mechelen hem bij FC Utrecht weghaalde. Coach Fred Vanderbiest maakte eerder al duidelijk welke rol hij voor de verdediger ziet: hij moet de nieuwe Burgess worden. Een aardige rol om in te vullen.


De 26-jarige Nederlander neemt die verantwoordelijkheid met plezier op, al doet hij dat met de nodige humor. “In deze kern ben ik een oude zak”, lachte hij. “Deze groep had leiding nodig, dus ik moet die rol wel opnemen.” Volgens Eerdhuijzen wordt dat leiderschap ook aanvaard door zijn ploegmaats. “Als je die rol niet aanvaardt, dan zit de vibe niet goed. Nu voelt dat helemaal prima."

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