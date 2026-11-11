De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al
Foto: © Photonews

Zijn naam in de selectie van Gil Swerts deed wellicht niet bij iedereen een belletje rinkelen. Renzo Tytens kreeg voor het eerst een oproep voor de Belgische beloften, nadat hij eerder al voor de U17, U18 en U19 uitkwam. De linksachter van Lyngby was wel geen onbekende voor de trouwe volgers van Club Brugge.

Wie is Renzo Tytens? De 21-jarige linksachter van het Deense Lyngby BK kreeg voor het eerst een uitnodiging van bondscoach Gil Swerts bij de Belgische U21. Een interessante kans, want de beloften trekken aan het einde van het seizoen naar Albanië en Servië voor het EK. Dat toernooi kan een stevige etalage vormen voor jonge spelers.

Tytens laat zich intussen ook bij zijn club gelden. Volgens de Italiaanse journalist Rudy Galetti staat de kersverse belofteninternational op de radar van verschillende Engelse clubs. Portsmouth, momenteel elfde in de Championship, zou een van de geïnteresseerde ploegen zijn.

Ook Sheffield, de nummer tien in de Championship, en Toulouse uit de Ligue 2 zouden de jonge Belg volgen. Tytens ligt nog tot 2030 vast bij Lyngby BK en heeft volgens Transfermarkt een geschatte marktwaarde van 500,00 euro.

Via PSV en Club NXT naar Denemarken

Tytens genoot het grootste deel van zijn opleiding bij PSV Eindhoven. Hij trok er op tienjarige leeftijd naartoe vanuit KV Mechelen. In 2024 verliet hij Nederland voor een terugkeer naar België, waar hij aansloot bij Club Brugge en deel ging uitmaken van Club NXT.

Na anderhalf seizoen in de Challenger Pro League, waarin hij 31 wedstrijden speelde en twee assists afleverde, koos Tytens voor een nieuw avontuur. Hij verhuisde naar Denemarken om er bij Lyngby zijn eerste uitdaging in het eerste elftal aan te gaan.

De linksachter veroverde er snel een basisplaats en hielp de club bij de promotie naar de Deense hoogste klasse. Lyngby staat dit seizoen tiende in de Deense eerste divisie, terwijl Tytens er een vaste waarde is: hij kwam al veertien keer in actie, telkens als basisspeler, en leverde één assist af. Dat was ook Gil Swerts niet ontgaan, met zijn eerste selectie bij de beloften als gevolg.

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Club Brugge
Lyngby
Renzo Tytens

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