Dit is wat Mark van Bommel absoluut wil tegen Turkije

De Rode Duivels trekken woensdag naar Izmir voor de return tegen Turkije. Bondscoach Mark van Bommel rekent zich ondanks de 3-0-zege in Luik nog lang niet rijk. En hij wil ook dominante Rode Duivels zien in Izmir.

Een maand na de overtuigende 3-0-overwinning op Sclessin neemt België het opnieuw op tegen Turkije. In Izmir wacht de Rode Duivels een heel andere context, zeker nu de thuisploeg met Sergen Yalçın een nieuwe bondscoach heeft aangesteld.

Mark van Bommel wil zich dan ook niet blindstaren op het resultaat van de heenwedstrijd. "We hebben Turkije in Luik niet volledig gedomineerd, ook al doet de uitslag dat misschien vermoeden. Ze creëren telkens meer kansen dan hun tegenstanders, dus ze kunnen veel gevaar stichten. Alleen ontbrak het hen aan efficiëntie", vertelde hij aan La Dernière Heure.

Nieuwe bondscoach, nieuwe aanpak?

Turkije wil tegen België meteen een nieuwe start maken onder bondscoach Sergen Yalçın. Dat zorgt voor een extra onbekende factor in de voorbereiding van de Belgen. "Met een nieuwe trainer wordt de speelstijl wellicht anders. Daar moeten we ons op voorbereiden en ik denk dat we dat goed hebben gedaan", aldus Van Bommel.

België wil meer controle aan de bal

Los van de Turkse plannen kijkt Mark van Bommel vooral naar zijn eigen ploeg. Hij verwacht dat België in Izmir meer fases kan controleren en het initiatief naar zich toe kan trekken. "We hebben dat in Frankrijk al bij momenten gedaan, al gebeurde het daar minder vaak. Dat is waar we naartoe willen: elke wedstrijd vooruitgang boeken."

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De bondscoach beseft wel dat Turkije, gesteund door het thuispubliek, geregeld druk zal kunnen zetten. "Er zullen momenten zijn waarop we de tegenstander niet kunnen afstoppen. Dan moeten we ons spel goed organiseren. Deze groep is slim genoeg en kan dat uitvoeren. Het is niet eenvoudig, want we hebben maar twee of drie dagen voorbereidingstijd. De vorige keer hebben we dat behoorlijk aangepakt en ik denk dat we het opnieuw kunnen doen", besloot hij.