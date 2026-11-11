Drie clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

De trainerscarrousel draait steeds sneller in de Pro League: drie clubs zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Welke namen zijn momenteel beschikbaar? Er lijkt de komende dagen heel wat mogelijk op de arbeidsmarkt. En het is niet gezegd dat er niet nog coaches sneuvelen binnenkort.

Na het ontslag van Edward Still en Jess Thorup bij La Louvière en Genk, kreeg de Pro League donderdagavond ook het vertrek van Michael Beale te verwerken. De Engelsman zat na de recente 0 op 18 niet langer op dezelfde lijn als het bestuur van Zulte Waregem.

Daardoor zijn La Louvière, KRC Genk en Zulte Waregem dringend op zoek naar een nieuwe T1. De opvolgers krijgen idealiter nog tijd om tijdens het tweede deel van de interlandbreak hun stempel te drukken, want bij de hervatting van de competitie wachten meteen wedstrijden die zwaar kunnen doorwegen op de ambities van de drie clubs.

Belgische trainers staan klaar voor een nieuwe kans

De vraag is vooral welke richting de besturen uitgaan. Bij Genk klinkt onder meer de naam van Issame Charaï, voor wie de Limburgers volgens de geruchten interesse tonen. De Genkse interesse in Charaï zou alvast concreet zijn, al biedt de markt van vrije trainers nog heel wat alternatieven.

Heel wat Belgische coaches wachten op een nieuwe uitdaging. Karel Geraerts, die La Louvière afwees, behoort tot die groep. Ook Sven Vandenbroeck, eerder ook genoemd bij RAAL, is beschikbaar. Verder kunnen clubs aankloppen bij Frédéric Taquin, Marc Brys, Nicky Hayen, Yannick Ferrera, Peter Maes en Carl Hoefkens.

Ook buitenlandse ervaring op de markt

De lijst kreeg de voorbije dagen ook twee nieuwe namen erbij: Edward Still en Frédéric De Meyer zijn na hun vertrek eveneens vrij om een nieuw project te kiezen. Naast de Belgische kandidaten zijn er verschillende trainers met een verleden in de Pro League zonder club.





Lars Friis en Jess Thorup behoren, als recente ontslagen coaches, tot die categorie. Ook Luka Elsner, Bernd Hollerbach, Mircea Rednic en Dominik Thalhammer zijn beschikbaar. De vijver is dus ruim, al zal elke club vooral op zoek gaan naar een profiel dat past bij de eigen sportieve situatie.