Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

Eddy Snelders (67) mag binnenkort de gevangenis verlaten. De voormalige voetbalcommentator kreeg toestemming om de rest van zijn effectieve celstraf met een enkelband thuis uit te zitten. Daarmee komt er na zeven maanden een einde aan zijn verblijf achter tralies, waar hij zich volgens bronnen binnen het gevangeniswezen opvallend goed gedroeg.

Snelders belandde eind maart in de gevangenis van Turnhout, nadat hij veroordeeld was tot veertig maanden cel, waarvan achttien maanden effectief. Zijn eerste dagen verliepen bijzonder moeilijk: tijdens een wandeling op de gevangeniskoer werd hij aangevallen door een medegedetineerde en kreeg hij een klap op het hoofd.

Van Turnhout naar een open gevangenis

Na het incident werd Snelders overgebracht naar de gevangenis van Hoogstraten, een open inrichting waar veroordeelden met relatief korte straffen onder bepaalde voorwaarden kunnen werken en opleidingen volgen. Hij diende al snel een verzoek in om vervroegd vrij te komen met elektronisch toezicht, maar dat werd aanvankelijk geweigerd.

In de gevangenis kon hij wel rekenen op steun van buitenaf. Zijn nieuwe vriendin, met wie hij sinds mei 2024 een relatie heeft, zou hem zowat elke woensdag, zaterdag en zondag zijn komen bezoeken. Ook enkele voormalige collega's lieten hem niet vallen. Tijdens zijn proces werd onder meer bekend dat voetbalcommentator Peter Vandenbempt hem bleef steunen.

Opvallende functie achter de tralies

Snelders zou zich ondertussen goed gedragen hebben. Hij kreeg zelfs de functie van zogenaamde kernleider, waarbij hij als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van andere gedetineerden optrad. “Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar hij nam die taak wel ter harte”, vertelt een bron binnen het gevangeniswezen aan HLN. “Het ging hem eigenlijk best goed af. Ze zullen hem in de gevangenis wellicht wel missen.”


Een nieuwe aanvraag bij de strafuitvoeringsrechtbank werd uiteindelijk wel goedgekeurd. Snelders mag zijn resterende straf thuis uitzitten met een enkelband. Daarvoor moet de apparatuur eerst nog in zijn villa in Brasschaat worden geïnstalleerd. De precieze bewegingsperimeter wordt daarbij afgebakend, waardoor hij zich ook niet vrij in zijn tuin zal kunnen bewegen.

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