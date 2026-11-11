Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

Moet Davy Roef mee naar een EK of WK? Dat is een vraag die na dit weekend hier en daar toch weer een beetje luider wordt gesteld. Hij heeft bepaalde statistieken mee en zeker als penaltykiller zou het zeker een optie kunnen zijn.

KAA Gent kwam tegen KV Kortrijk bijzonder goed weg, maar mocht opnieuw vooral Davy Roef bedanken. De Gentse doelman stopte in de slotfase een strafschop van Thierry Ambrose en behoedde zijn ploeg zo voor puntenverlies tegen de rode lantaarn.

Het is stilaan zijn handelsmerk geworden. Roef heeft inmiddels zestien strafschoppen gestopt op 48 pogingen. “Volgens de statistieken stop ik 33 procent van de penalty's die ik tegen krijg. Er is dus nog altijd 66 procent kans dat hij er wel ingaat", bleef hij er zelf nuchter bij.

Davy Roef stopt 33 procent van zijn strafschoppen

De vergelijking met Jari De Busser - nog zo'n specialist - werd een paar maanden geleden ook al eens gemaakt. "Je kan de vraag stellen Tim Krul-gewijs of hij niet mee moet naar het WK als derde keeper. Mag ik het opwerpen", aldus Gilles De Coster toen in 90 Minutes.

Filip Joos tekende op dat moment nog een voorbehoud aan: "Als Tim Krul opkwam ... Dat is een Hollander die vijftien kilogram te dik staat en te veel patat uit de muur heeft gehaald. Hij is daardoor imposant en komt ook met die arrogantie op het veld. Dat gaat Roef niet hebben ... Dat is het enige wat ik er op tegen heb, al pleit dat voor Roef."

Wie houdt Davy Roef nog tegen?

Ondertussen lijkt ook Filip Joos echter helemaal zijn kar aan het keren. In 90 Minutes wierp hij nu zelf op dat Davy Roef een optie zou kunnen moeten zijn om mee te nemen naar een EK of WK. Misschien dat Mark van Bommel ook sneller zo'n experiment zou overwegen in vergelijking met Rudi Garcia?



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Bovendien kan je ook stellen dat het statuut van Thibaut Courtois ook iet of wat aangepast is, omdat hij een sabbatjaar inlast. Daardoor heeft hij misschien iets minder 'eisen' te stellen bij een eventueel gelijkspel op een EK in 2028?

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"De vraag stelt zich toch - met die cijfers ... Moet hij niet mee naar een EK of een WK? Als je ooit aan die wissel denkt, dan moet hij mee. Hebben we vier betere keepers? Ja, maar het gaat niet over de keepers, enkel over de penalty's."

"Vier keepers heb je niet nodig op een toernooi. Dus je zou hem als vierde doelman meenemen. Als Mark van Bommel er aan denkt, dan is hij de man die hij moet meenemen? Louis van Gaal deed het, maar het kan zeker lukken."