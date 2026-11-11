Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn
Foto: © Photonews
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Romelu Lukaku zal donderdag niet in actie komen tegen Turkije. Dat hebben de Rode Duivels officieel bevestigd. De spits kampt met een lichte heupblessure en blijft uit voorzorg in België om in optimale omstandigheden behandeld te worden.

De medische staf wil geen enkel risico nemen met de aanvaller. De bedoeling is om hem zo snel mogelijk opnieuw fit te krijgen. “De medische staf doet er alles aan om hem zondag klaar te krijgen”, klinkt het bij de KBVB.

Alle ogen op de wedstrijd tegen Italië

De afwezigheid van Lukaku is een tegenvaller voor bondscoach Mark van Bommel, die in de laatste twee wedstrijden van de Nations League nog belangrijke punten wil verzamelen.

Donderdag wacht eerst de verplaatsing naar Turkije, zondag ontvangen de Duivels Italië in het Koning Boudewijnstadion. België staat momenteel met zes punten op de derde plaats in de groep, achter Frankrijk (10 punten) en Italië (7 punten).

Turkije is voorlopig laatste zonder punten. De Duivels hebben dus nog een belangrijke opdracht om hun positie in de groep te verbeteren.

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Cuypers mogelijk belangrijker

Door het wegvallen van Lukaku komen er mogelijk extra kansen voor de andere aanvallers. Van Bommel haalde voor deze interlandperiode onder meer Hugo Cuypers voor het eerst bij de selectie.

Ook Loïs Openda behoort normaal tot de aanvallende opties, al is die momenteel geblesseerd. Of Lukaku zondag tegen Italië opnieuw inzetbaar zal zijn, moet de komende dagen duidelijk worden.

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