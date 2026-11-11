Grote meevaller voor Rode Duivels: Italië mist sterspeler tegen België

Italië moet het in de laatste twee wedstrijden van de Nations League tegen Frankrijk en België zonder Nicolò Zaniolo stellen. De offensieve middenvelder van Udinese verliet de selectie dinsdag om "persoonlijke redenen".

De tegenstanders van België in groep A van de Nations League kampen in aanloop naar de slotwedstrijden met heel wat afwezigen. Bij Frankrijk meldde Aurélien Tchouaméni zich dinsdagavond als derde forfait. Ook de Italiaanse bondsploeg blijft niet gespaard van problemen.

Zaniolo verlaat Italiaanse selectie

Nicolò Zaniolo heeft het trainingskamp van Italië verlaten om "persoonlijke redenen". De Italiaanse voetbalbond gaf geen verdere uitleg en ook in de Italiaanse media is er voorlopig weinig informatie over de omstandigheden van zijn vertrek.

De offensieve middenvelder van Udinese, die 19 interlands achter zijn naam heeft staan, werd een tiental dagen geleden door de Gazzetta dello Sport al als twijfelgeval genoemd wegens een blessure. Dinsdag werd echter een persoonlijke reden opgegeven. Bondscoach Gennaro Gattuso riep geen vervanger op voor Zaniolo.

Wie zit er nog in de Italiaanse selectie?

Doelmannen: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Verdedigers: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);



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Middenvelders: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Aanvallers: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli).