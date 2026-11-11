Guess who's back? Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League

Jacky Mathijssen is terug in de Jupiler Pro League. De ervaren trainer wordt Technisch Directeur bij La Louvière. Daardoor wordt hij er meteen ingesmeten en is zijn eerste opdracht het zoeken van een nieuwe trainer na het ontslag van Still.

"RAAL verwelkomt met genoegen zijn nieuwe technisch directeur: Jacky Mathijssen!", opende La Louvière zijn persbericht op de eigen webstek. "Als voormalig doelman op het hoogste niveau – met bijna 400 wedstrijden in de eerste klasse achter zijn naam – maakte hij vervolgens carrière als succesvol trainer."

Jacky Mathijssen gaat aan de slag bij La Louvière

"Hij stond onder meer aan het roer bij STVV, Charleroi, Beerschot en Club Brugge, en deed bovendien ruime ervaring op in het buitenland. Daarna was hij ruim vijf jaar lang bondscoach van de Belgische nationale U21-ploeg. Tot het einde van vorig seizoen was Jacky Mathijssen werkzaam als technisch directeur van de jeugdacademie bij Wydad Casablanca."

"Nu treedt hij bij RAAL aan als technisch directeur. In deze functie is hij, in nauwe samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor het bepalen, implementeren en bewaken van de sportieve visie van de club. Hij zal intensief samenwerken met alle sportieve afdelingen en de technische staf, en krijgt bovendien de taak om voor de start van de competitie een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen."

Eerste opdracht: een coach vinden voor La Louvière

Jacky Mathijssen zelf is ook tevreden met de kans die hij krijgt bij De Wolven: "Het is heel leuk om Salvatore Curaba terug te vinden. Ik heb veel respect voor hem. Zijn ambitie om deze club op het hoogste niveau te houden en te laten groeien is een dagelijkse motivatie."



Voor Mathijssen staat er meteen werk op de plank. Het eerste dat zal moeten gebeuren is een nieuwe coach zoeken en vinden. Tot op heden is er op dat vlak nog geen schot in de zaak gekomen, al lopen de gesprekken met verschillende mensen nog steeds.