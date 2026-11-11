Het wordt concreet: Vincent Kompany heeft Tresoldi op zijn lijstje gezet voor de zomer

Vincent Kompany houdt de Belgische competitie duidelijk in de gaten. Bayern München heeft Nicolò Tresoldi op de shortlist gezet voor komende zomer. De Duitse topclub ziet in de spits van Club Brugge een mogelijke versterking voor de toekomst.

De 22-jarige aanvaller is bezig aan een bijzonder sterk seizoen. In zeventien wedstrijden over alle competities heen scoorde Tresoldi al veertien keer. Ook op het hoogste Europese niveau laat hij zich opmerken, met vijf doelpunten in de Champions League.

Bayern ziet Tresoldi als mogelijk alternatief voor Kane

Zijn prestaties zijn ook andere Europese grootmachten niet ontgaan. Bij de Champions League-wedstrijd tegen Lens waren onder meer scouts van Chelsea, Liverpool en Manchester City aanwezig om de Duits-Italiaanse spits van dichtbij te bekijken. Ook Bayern München stuurde eerder al vertegenwoordigers naar Brugge.

Volgens het Duitse medium tz München staat Tresoldi inmiddels op de shortlist van Bayern. De club van Vincent Kompany beschouwt hem als een mogelijk alternatief voor Harry Kane. De Engelse topspits verlengde onlangs nog zijn contract tot 2029, maar wordt komende zomer wel 34 jaar.

Club Brugge mikt op absolute recordtransfer

Een vertrek tijdens de komende wintermercato lijkt uitgesloten. Voor Club Brugge is een transfer in januari momenteel onbespreekbaar. De Bruggelingen willen hun spits minstens tot het einde van het seizoen aan boord houden.



Dat betekent niet dat Tresoldi ook volgend seizoen nog in Brugge zal spelen. De interesse van Europese topclubs groeit en een zomers vertrek lijkt steeds realistischer. Bij Club Brugge mogen ze dan ook dromen van een absolute recordtransfer, die zelfs de huidige Belgische transferrecordprijs van 40 miljoen euro voor Christos Tzolis zou kunnen overtreffen.