Hij werd getraind door de grote Luc Nilis en staat nog steeds verstomd: "Onhoudbaar"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hij werd getraind door de grote Luc Nilis en staat nog steeds verstomd: "Onhoudbaar"
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Luc Nilis heeft tijdens zijn carrière heel wat topspelers geïnspireerd. Ook Ralf Seuntjens is bijzonder lovend over de voormalige Rode Duivel. De Nederlandse spits van Lommel SK blikt terug op de individuele trainingen die hij van Nilis kreeg en is duidelijk: zijn traptechniek ging er enorm op vooruit.

Seuntjens kreeg van Nilis telkens een eenvoudige maar bijzonder gerichte oefening voorgeschoteld. "Die legde een bal of acht klaar op de zestien. Je trapt de eerste, doet een stap achteruit en trapt meteen de tweede", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Nilis leerde hem vooral preciezer trappen

De nadruk lag op de laatste stap voor het schot. "Daar alle kracht in leggen, daar draaide het om. Het werd steeds preciezer, krachtiger en vaster zeg maar." Zodra Seuntjens die techniek onder de knie had, mocht hij nog een stap verder gaan. "Dan ging je ook meteen die bovenhoeken zoeken om ze onhoudbaar te maken."

Niet alleen de oefeningen zelf maakten indruk op de aanvaller. Ook de manier waarop Nilis zijn kennis overbracht, bleef hem bij. "Het was heerlijk dat Luc geen vent is die de oren van je kop kletst. Hij staat rustig te observeren en zegt dan drie rake zinnen." Seuntjens steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken: "Of ik fan was? Megafan!"

Ook Braziliaanse Ronaldo was onder de indruk

Dat Nilis ook bij absolute wereldsterren hoog aangeschreven staat, blijkt volgens Seuntjens uit de waardering van Ronaldo Nazário. De Braziliaanse topspits speelde bij PSV samen met de Limburger en verwijst nog altijd naar hem als zijn beste ploegmaat ooit.


"Het zegt veel dat de Braziliaanse Ronaldo nog altijd naar Luc Nilis verwijst als zijn beste ploegmaat ooit. Klasse!", besluit Seuntjens. Nilis bouwde bij onder meer Anderlecht en PSV een indrukwekkende reputatie op. Zijn traptechniek, balcontrole en verfijnde afwerking maakten hem tot een van de meest gewaardeerde aanvallers van zijn generatie.

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