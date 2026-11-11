Kleinzoon van Johan Cruijff wordt international, maar niet voor Oranje

Shae Cruijff-Beane, de zoon van Todd Beane en Chantal Cruijff, is voor het eerst opgeroepen voor de Amerikaanse U18. Hij behoort tot de spelers in die selectie die al in Europa actief zijn.

Een nieuwe telg uit de familie Cruijff dient zich aan op het internationale voetbalpodium. Na de Nederlandse legende Johan Cruijff en diens zoon Jordi, tegenwoordig technisch directeur bij Ajax, is het nu de beurt aan Shae Cruijff-Beane.

Shae is de zoon van voormalig Amerikaans MLS-prof Todd Beane en Chantal Cruijff, de dochter van Johan. Beane richtte in Barcelona de TOVO Academy op, een gerenommeerde voetbalacademie. Hun zoon kreeg nu voor het eerst een oproep voor de Amerikaanse nationale ploeg U18.

Middenvelder bij Gimnàstic Tarragona

Cruijff-Beane speelt als middenvelder in de jeugdopleiding van het Catalaanse Gimnàstic de Tarragona. De familie woont in de buurt van Barcelona, waar Todd Beane zijn academie leidt.

Amerikaanse talenten kiezen steeds vaker voor Europa

In de Amerikaanse U18-selectie zitten al meerdere spelers die ervaring opdoen bij clubs uit de grote Europese competities. Zo zijn er jongeren actief bij OGC Nice, Brentford en Ajax. Shae Cruijff-Beane maakt deel uit van die veelbelovende lichting.

De Amerikaanse jeugdploeg trekt binnenkort ook naar Europa voor een stage in Portugal. Daar staan oefenduels tegen Portugese en Noorse leeftijdsgenoten op het programma.



