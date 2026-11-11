KV Kortrijk haalt versterking met serieus CV binnen: trainer moet specialisme inzetten in degradatiestrijd

KV Kortrijk heeft een versterking aan zijn technische staf toegevoegd. De hekkensluiter van de Jupiler Pro League haalt met Hannes Ehrhard een jonge Duitse trainer binnen die al een bijzonder interessant parcours heeft afgelegd. De 26-jarige Duitser wordt assistent-trainer en krijgt een heel specifieke opdracht: de Kerels beter maken op stilstaande fases. In de strijd om het behoud kan dat weleens een belangrijke troef worden.

Ehrhard deed eerder ervaring op bij de jeugdopleidingen van Hoffenheim en Fortuna Düsseldorf. Daarna zette hij stappen richting het professionele voetbal, met passages als assistent-trainer bij het Turkse Ankaragücü en het Oostenrijkse Sturm Graz. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij dus al verschillende voetbalculturen en niveaus leren kennen.

Specialist in stilstaande fases moet Kortrijk vooruithelpen

Zijn belangrijkste troef ligt bij de stilstaande fases. Ehrhard beschikt over een DFB Elite Youth-licentie en specialiseerde zich in de analyse en optimalisatie van vrije trappen en hoekschoppen. KV Kortrijk wil die expertise zowel aanvallend als verdedigend benutten. De club hoopt zo meer rendement uit eigen stilstaande fases te halen en tegelijk minder kwetsbaar te worden bij de spelhervattingen van de tegenstander.

Voor een ploeg die onderaan het klassement bengelt, kunnen dergelijke details bijzonder belangrijk zijn. In een degradatiestrijd worden wedstrijden vaak beslist door kleine verschillen en kan één hoekschop of vrije trap het verschil maken tussen puntenwinst en puntenverlies.

Nieuwe impuls voor Beichler in strijd om behoud

Ehrhard wordt toegevoegd aan de technische staf van Daniel Beichler. De Oostenrijker werd op 7 oktober aangesteld als hoofdtrainer, nadat Michiel Jonckheere op 14 september aan de kant werd geschoven. Kortrijk hoopt met de nieuwe trainer en de extra specialistische kennis in de staf het tij alsnog te keren.



De komst van Ehrhard toont dat de Kerels ook buiten de klassieke trainerswissel naar oplossingen zoeken. De jonge Duitser moet met zijn specifieke expertise een extra wapen toevoegen aan de ploeg. Nu KV Kortrijk op de laatste plaats staat, is het duidelijk wat het uiteindelijke doel is: de stilstaande fases moeten meehelpen om degradatie te vermijden.