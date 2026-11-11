Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer
Foto: © Photonews
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Arno Van den Abbeel is niet langer de hoofdtrainer van Lierse. Amper vijf maanden na zijn eerste training op het Lisp werd de 41-jarige coach dinsdag aan de kant geschoven. De dertiende plaats in het klassement, vijf nederlagen in negen wedstrijden en een pijnlijke 0 op 9 tijdens de voorbije drie duels werden hem fataal. Bernd Brughmans neemt voorlopig over.

Het ontslag komt niet helemaal als een verrassing. De druk vanuit de supporters nam de voorbije weken steeds verder toe en ook het bestuur begon te vrezen dat de sportieve situatie alleen maar erger zou worden. CEO Yorik Torreele verdedigt de beslissing: "De vrees dat we verder zouden afglijden was te groot geworden. En dan is de realiteit dat de club belangrijker is dan de trainer."

Twijfels over de samenwerking met spelersgroep

Van den Abbeel kwam afgelopen zomer met een stevige reputatie naar Lierse. Bij OHL Women had hij twee titels veroverd en maakte hij indruk met een historische campagne in de Champions League. Bij Lierse werd hij herenigd met Ives Serneels, maar het gewenste succes bleef uit. Volgens Gazet van Antwerpen leefde er bij een deel van de achterban bovendien scepsis over zijn verleden in het vrouwenvoetbal.

Het bestuur hield aanvankelijk vertrouwen in de trainer, maar zag de resultaten steeds moeilijker te verdedigen. "Er leefde toch het gevoel dat er meer kwaliteit in deze groep schuilt dan de rangschikking vandaag aangeeft. Dat moet stilaan ook in punten vertaald worden en die bleven wat achterwege", aldus Torreele. Ook de samenwerking tussen trainer en spelersgroep zou niet optimaal geweest zijn. "De chemie tussen coach en spelersgroep was misschien niet helemaal optimaal. Is dat de fout van de coach? Zeker niet altijd."

Brughmans neemt voorlopig over

Bernd Brughmans krijgt nu de opdracht om de ploeg tijdelijk weer op de rails te krijgen. Hij zal wellicht vrijdag al de leiding nemen tijdens de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. Ondertussen gaat Lierse op zoek naar een definitieve opvolger voor Van den Abbeel.


De club wil daarbij niet overhaast te werk gaan, maar beseft dat er weinig tijd te verliezen valt. "Het is inderdaad de bedoeling om een nieuwe oefenmeester aan te stellen, waarbij we naar een welbepaald profiel zoeken. Iemand waarin we geloven dat hij de groep terug op de rails kan krijgen", verduidelijkt Torreele. "Het seizoen is nog niet halverwege, maar we moeten als club wel zorgen dat het deze keer meteen raak is."

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