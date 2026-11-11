LIVE INTERLANDBREAK: Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE INTERLANDBREAK: Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait
Foto: © photonews

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Aernout Van Lindt

Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait

De afwezigen stapelen zich op bij de Franse nationale ploeg. Na Pierre Kalulu, Marcus Thuram en Aurélien Tchouaméni dreigt ook Kylian Mbappé donderdag niet inzetbaar te zijn tegen Italië. Volgens L'Equipe kampt de Franse aanvoerder met hamstringklachten. Daardoor zou hij donderdag verstek moeten laten gaan tegen Italië. In tegenstelling tot zijn ploegmaat bij de club, Aurélien Tchouaméni, zou Mbappé de nationale selectie wel niet verlaten.

De Franse recordschutter, met 67 doelpunten voor de nationale ploeg, kan mogelijk wel terugkeren voor de tweede wedstrijd van deze interlandperiode. Frankrijk ontvangt Turkije zondag in Bordeaux. De vraag is wel of Zidane Mbappé dan nog nodig zal hebben. Frankrijk kan zich immers al donderdag verzekeren van een plaats in de kwartfinales van de Nations League. Een punt in San Siro volstaat daarvoor.

Aernout Van Lindt

Ngoura spreekt over de Franse beloften

Steve Ngoura was een van de spelers die België tijdens de interlandbreak achter zich liet. De spits van Cercle Brugge sloot aan bij de Franse beloften. Steve Ngoura verhuisde in januari 2025 van Le Havre naar Cercle Brugge en laat daar zijn fysieke kwaliteiten gelden in de punt van de aanval. De 20-jarige spits zit dit seizoen aan vijf doelpunten en is tegelijk een vaste waarde bij de Franse U21. In de kwalificatiecampagne voor het EK trof hij al vijf keer raak in zes wedstrijden.

Kumbedi maakt onverwachte sprong naar Frankrijk

Tijdens zijn persmoment ging de aandacht vooral uit naar Saël Kumbedi. De verdediger van Wolfsburg speelt voorlopig slechts in de Duitse tweede klasse en zou normaal gezien samen met Ngoura bij de beloften aansluiten. Door het forfait van Pierre Kalulu kreeg hij echter onverwacht zijn eerste oproep voor de Franse A-ploeg.

"Ik heb mijn volledige opleiding met hem doorlopen. We hebben eigenlijk samen onze stappen gezet: we zaten samen op de middelbare school. We hebben er samen om gelachen. Ik weet hoeveel hij gewerkt heeft om hier te geraken. Dit is geen eindpunt, maar wel een grote stap. Ik ben trots op hem", vertelde Ngoura aan L'Équipe.

Aernout Van Lindt

Kongolo de koning te rijk met selectie

Naast de eerste selectie van spits Hugo Cuypers zorgde bondscoach Mark Van Bommel voor nog een opvallende naam in zijn kern voor de interlandperiode van november. Josué Kongolo mag zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels.

De centrale verdediger van Racing Genk komt in de selectie als vervanger van Koni De Winter, die forfait moest geven. Kongolo speelde tot dusver vier wedstrijden voor de Belgische U21 van bondscoach Gill Swerts.

Kongolo had een selectie bij de U21 verwacht

De twintigjarige Genk-speler had zelf niet gerekend op een snelle promotie naar de nationale ploeg. "Ik ben uiteraard heel blij. Ik had deze oproep van Mark Van Bommel totaal niet verwacht, want ik dacht dat ik bij de U21 zou zitten. Het is een trots om naast zulke grote namen te staan", vertelde hij voor de wedstrijd tussen Union en Racing Genk aan DAZN.

Kongolo startte zondag in het Dudenpark, maar kon de nederlaag van de Limburgers in Brussel niet vermijden. Individueel zette de jonge verdediger wel een degelijke prestatie neer. In de Jupiler Pro League miste hij dit seizoen nog geen enkele minuut.

Genk-verdediger bouwt snel aan zijn waarde

Kongolo kwam in 2015 over van Lierse en wordt door Transfermarkt momenteel op zeven miljoen euro geschat. Zijn eerste oproep voor de Rode Duivels kan zijn marktwaarde de komende weken nog verder doen stijgen.

Aernout Van Lindt

Puzzelen geblazen: Spanje mist twee toppers

Wereldkampioen Spanje moet het donderdag in Tsjechië zonder twee vaste waarden stellen. Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal zijn niet inzetbaar voor de eerste Nations League-wedstrijd van deze interlandperiode, zo bevestigde de Spaanse voetbalbond.

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente krijgt vlak voor de verplaatsing naar Tsjechië slecht nieuws te verwerken. La Roja kan in Praag niet rekenen op Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal, twee spelers die normaal een vaste plaats in de ploeg hebben. Yamal kampt met pijn aan de rechterknie, terwijl Oyarzabal herstelt van griep. De aanvallers van respectievelijk FC Barcelona en Real Sociedad missen daardoor de wedstrijd van donderdag.

Spaanse bond houdt Yamal en Oyarzabal wel bij de selectie

Volgens de Spaanse voetbalbond sluiten beide spelers deze week wel aan bij de nationale selectie. De medische staf hoopt hen klaar te stomen voor zondag, wanneer Spanje Engeland ontvangt op de laatste speeldag van de Nations League.

Dat duel belooft een affiche van formaat te worden. Spanje heeft zijn ticket voor de kwartfinales al beet na een perfecte 12 op 12 tijdens de vorige interlandperiode. Engeland is eveneens uitstekend op weg: de Engelsen tellen negen punten en hebben zes punten voorsprong op nummer drie Kroatië.

Yamal tegen Kane als blikvanger

Vooral de mogelijke confrontatie tussen Lamine Yamal en Harry Kane spreekt tot de verbeelding. Yamal, derde in de laatste Ballon d'Or-verkiezing, beleeft een bijzonder sterk seizoen bij Barcelona. In twaalf competitiewedstrijden in La Liga was hij al goed voor tien doelpunten en acht assists. Als de jonge Spaanse smaakmaker zondag fit geraakt, wordt zijn rechtstreekse duel met Ballon d'Or-winnaar Kane een van de blikvangers van deze interlandperiode.

De interland tussen België en Turkije komt snel dichterbij. Donderdag nemen beide landen het tegen elkaar op tijdens de vijfde speeldag in League A van de Nations League. Voor Nathan Ngoy wordt het ook een duel met Lille-ploegmaat Berke Özer. Berke Özer heeft een stevig aandeel in de sterke seizoenstart van LOSC in de Ligue 1.

De Turkse doelman hield in negen competitiewedstrijden al vijf keer de nul en moest slechts zes tegendoelpunten slikken. Op het Europese toneel loopt het voorlopig minder vlot voor Özer en Lille. In vier Champions League-duels kreeg hij tien doelpunten binnen en bleef hij slechts één keer zonder tegengoal. Lille staat in Frankrijk tweede, achter PSG, maar bengelt in de Champions League als 35e onderaan het klassement.

Concurrentiestrijd onder de Turkse lat

Bij Turkije moet Özer voorlopig nog afrekenen met de concurrentie van Uğurcan Çakır, die tot dusver de voorkeur kreeg. Met Sergen Yalçin als nieuwe Turkse bondscoach kunnen de verhoudingen echter veranderen. De Lille-doelman hoopt zich in die strijd ongetwijfeld naar een basisplaats te spelen.

Volgens Nathan Ngoy was zijn ploegmaat alleszins bijzonder blij met zijn selectie. De Rode Duivel vertelde daarover in de mixed zone aan Le Petit Lillois: "Hij was heel blij dat hij geselecteerd werd. We hebben er een beetje over gepraat, maar niet veel. Ik zie hem daar straks, maar nu is hij mijn tegenstander. Dat is ook de schoonheid van voetbal."

Ngoy heeft veel respect voor Özer


Ngoy weet dus goed welke kwaliteiten de Belgische aanval donderdag tegenover zich kan krijgen. "Ja, we kennen Berke. We kennen zijn kwaliteiten. We weten dat hij altijd alert is. Hij staat er wanneer hij nodig is. Hij is een geweldige doelman. We zijn blij dat we hem bij ons hebben", besloot de Rode Duivel.

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