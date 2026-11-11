Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Don-Angelo Konadu lijkt een verlengd verblijf bij Ajax Amsterdam genegen
Don-Angelo Konadu speelt dit seizoen op huurbasis voor Lommel, waar hij in juni 2027 normaliter opnieuw zal vertrekken richting Ajax Amsterdam. De Ajacieden hebben hem dan weer tot juni 2028 onder contract liggen, dus ook daar moeten ze stilaan beslissingen gaan nemen.
Hem komende zomer verkopen, een contractverlenging aanbieden of het risico lopen dat hij binnen anderhalf jaar transfervrij de deur uitgaat. Als het aan de speler zelf ligt, dan zou een verlengd verblijf in Amsterdam zeker moeten kunnen. Dat heeft hij laten weten aan ESPN. Lommel heeft overigens ook een aankoopoptie - maar daarover is nog niet gesproken.
Francis Amuzu heeft de clubs voor het uitkiezen
Na jarenlang het shirt van Anderlecht gedragen te hebben, koos Francis Amuzu voor een verrassend avontuur in Brazilië. Maar zijn toekomst bij Grêmio is onzeker. De flankaanvaller zou weleens sneller dan verwacht kunnen terugkeren naar Europa, al zijn er ook veel clubs aan de andere kant van de Atlantische Oceaan geïnteresseerd.
Francis Amuzu staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De voormalige flankaanvaller van Anderlecht ziet zijn contract bij het Braziliaanse Grêmio eind december aflopen en voorlopig is er geen sprake van een verlenging. Daardoor kan de 27-jarige aanvaller binnenkort transfervrij vertrekken. Palmeiras en Fluminense willen Amuzu dolgraag vastleggen, ook Union SG en Anderlecht werden eerder al genoemd.
Onana krijgt contractverlenging aangeboden
Amadou Onana ligt al even in de lappenmand en dus was het nog maar de vraag wat er met hem zou gaan gebeuren nadat hij op het WK geblesseerd uitviel en maanden aan de kant zou gaan staan. Bij zijn club willen ze hem nu een extra hart onder de riem steken.
En wel in de vorm van een mooie contractverlenging. Daarmee willen ze bij Aston Villa laten zien dat ze veel vertrouwen hebben in hun middenvelder en gewoon met hem door willen gaan. Volgens The Telegraph zouden ze het contract - dat nu ook nog loopt tot juni 2029 - met een of twee jaren willen verlengen.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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