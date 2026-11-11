Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels
Foto: © Photonews

Mark van Bommel en Youri Tielemans verschenen daags voor Turkije - België voor de pers. De bondscoach beschikt over veel opties in de aanval, maar die zijn opvallend ongelijk verdeeld. En dus wordt het echt een puzzel om te leggen.

Het Belgische nieuws van de dag: Romelu Lukaku is niet meegereisd naar Turkije. "Romelu heeft vanochtend getraind. Gisteren voelde hij al pijn aan de heup. Het is moeilijk om precies te zeggen wat er aan de hand is. Hij voelde zich niet honderd procent, dus hebben we ervoor gekozen om hem in Tubeke te laten verzorgen. We hopen dat hij zondag klaar is", vertelde Mark van Bommel op zijn persconferentie.

De afwezigheid van Lukaku weegt, al blijft de hoop bestaan dat hij snel weer aansluit. "Hij is altijd waardevol voor ons, zowel als basisspeler als invaller. Als hij op de bank zit, houdt de tegenstander al rekening met zijn invalbeurt. Ook binnen de groep is hij bijzonder waardevol", vervolgde de bondscoach, geciteerd door La Dernière Heure.

Lukaku gemist als spits én als leider

Youri Tielemans sluit zich daarbij aan. "Dat is een klap, want hij is heel belangrijk voor de groep en voor het team. Hij is al jaren bij ons. Tijdens de vorige interlandperiode had hij nog niet veel gespeeld, maar toen zag je al hoeveel hij voor ons kan betekenen. Het is echt jammer voor hem en voor de groep. Ik hoop dat we deze uitdaging samen kunnen aanpakken."

Zonder Lukaku trekken de Rode Duivels naar Izmir met Hugo Cuypers als enige opgeleide diepe spits. Leandro Trossard en Charles De Ketelaere kunnen door hun tactische flexibiliteit wel als nummer negen uit de voeten, maar de situatie legt meteen het onevenwicht in de Belgische kern bloot.

Overvloed aan opties op de flanken

Waar het centraal voorin dun bezet is, heerst er op de flanken een pak meer concurrentie. "Ze krijgen allemaal speelminuten, ze scoren en leveren assists af. De juiste spelers kiezen is een echte puzzel. Maar als het minder loopt, kunnen we een ander type speler inbrengen. Dat is niet ideaal voor de tegenstander, terwijl wij zo extra druk kunnen zetten", glimlachte Van Bommel.

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Die weelde was al zichtbaar in de eerste wedstrijden van de Nations League. Nu komt daar ook Jérémy Doku bij. "Na de eerste interlandbreak was Jérémy onder de indruk van onze speelstijl in die vier wedstrijden. Over het algemeen sprak het hem erg aan en hij wil daar deel van uitmaken."

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