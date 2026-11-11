Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

In de Champions League lijkt het verhaal voor OH Leuven stilaan geschreven. In eigen huis raakten ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Deense Koge. Daardoor lijkt na een 2 op 12 het verhaal voor de Leuvenaars zo goed als geschreven. Of kunnen ze nog stunten op de laatste speeldagen?