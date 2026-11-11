Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"
Foto: © Photonews
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Griekenland lijkt over een bijzonder sterke lichting voetbaltalenten te beschikken. Kos Karetsas, de voormalige smaakmaker van KRC Genk, krijgt steeds meer aandacht, maar hij is lang niet de enige Griek die indruk maakt. Ook Charalampos Kostoulas maakt furore in de Premier League. Teddy Sheringham is alvast helemaal overtuigd en heeft advies voor Manchester United.

De negentienjarige aanvaller speelt bij Brighton & Hove Albion en liet dit seizoen al mooie dingen zien. In tien competitiewedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. Zijn prestaties zijn ook Sheringham niet ontgaan. De voormalige spits van Manchester United en Tottenham Hotspur ziet in hem een toekomstige wereldster.

Sheringham wil Kostoulas naar Manchester United halen

"Er is één speler die ik graag in januari door Manchester United zou zien worden aangetrokken. Dat is de jonge Griekse spits van Brighton, Kostoulas. Wat een speler is hij. Ik ben dol op hem en vind zijn speelstijl geweldig", vertelde Sheringham aan Metro.

De voormalige Engelse international, die met Manchester United drie landstitels en de Champions League won, vindt dat Kostoulas alles in huis heeft om de absolute top te halen. "Hij heeft energie, kent zijn positie en is nog jong. Hij weet hoe hij de bal moet bijhouden en is zich altijd bewust van waar het doel staat." Volgens Sheringham moet United snel handelen, want ook Arsenal zou interesse kunnen tonen.

Niet alleen Karetsas: Griekenland heeft goud in handen

Kostoulas staat vrijdag met Griekenland tegenover Nederland in de Nations League. Dat maakt de wedstrijd ook interessant voor de Nederlandse defensie. De negentienjarige aanvaller kan zich tegen Oranje opnieuw in de kijker spelen. Sheringham is alvast bijzonder duidelijk over zijn potentieel: "Voor mij is hij het volgende grote wereldtalent."


Maar Griekenland heeft met Kostoulas en Karetsas duidelijk meer dan één troef in handen. Karetsas, die eerder bij KRC Genk furore maakte, geldt eveneens als een van de grootste talenten van zijn generatie. De jonge spelmaker heeft met zijn technische kwaliteiten en maturiteit al heel wat indruk gemaakt. De Grieken lijken dus aan een bijzonder interessante generatie te bouwen.

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