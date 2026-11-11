Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 2 reacties
Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans
Foto: © photonews

Hooliganisme blijft een donker hoofdstuk in het voetbal, maar een nieuwe documentaire op RTBF werpt een bijzondere blik op die gesloten wereld. In 'Free Fight' worden de zogenaamde free fights gevolgd: clandestiene gevechten tussen supportersgroepen van rivaliserende clubs. Ook de harde kern van Anderlecht komt uitgebreid aan bod.

De documentaire volgt onder meer Patrick, een 52-jarige Anderlecht-supporter die deel uitmaakt van de BCS, een hooligangroep die in 1996 werd opgericht. Hij gaf de fakkel intussen door aan zijn twintigjarige zoon John, die vandaag BCS Youth leidt.

Anderlecht-hooliganisme van vader op zoon

Voor Patrick draait het in de eerste plaats om de verbondenheid met zijn club en de groep. De supporters beschouwen zichzelf als een hechte vriendengroep waarin de passie voor voetbal centraal staat. De documentaire toont hoe die verbondenheid zelfs van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Fotograaf Sebastian Steveniers volgde de wereld van de free fights gedurende twee jaar. Hij maakte beelden van de geheime gevechten tussen hooligans van verschillende clubs en kreeg zo een unieke inkijk in een milieu dat zich doorgaans aan het zicht onttrekt. De gevechten vinden plaats op afgelegen locaties en worden georganiseerd buiten de voetbalstadions.

Ook donkere kant van hooliganisme komt aan bod

De makers verbergen evenwel niet dat achter de kameraadschap ook een gewelddadige realiteit schuilgaat. Zo komt de zware confrontatie tussen Anderlecht- en Standard-supporters op 15 december 2019 aan bod. Bij die rellen in de buurt van Sclessin vielen acht gewonden, onder wie drie politieagenten. Voor John was dat een belangrijk moment in zijn eigen overgang van supporterszoon naar hooligan.


'Free Fight' belicht daarnaast de ervaringen van de voormalige Engelse hooligan Cass Pennant, die jarenlang deel uitmaakte van de beruchte ICF van West Ham United. De documentaire wordt op dinsdag 17 november uitgezonden op RTBF Tipik en is ook te bekijken via RTBF Auvio.

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