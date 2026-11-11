Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing
Foto: © photonews
Word fan van La Louvière! 56

Yves Vanderhaeghe wordt niet de nieuwe trainer van La Louvière. De 56-jarige coach blijft voorlopig bij Francs Borains, waar hij uitstekend werk levert. Daardoor blijft Sven Vandenbroeck een interessante piste voor de opvolging van Edward Still.

Olivier Deschacht had Vanderhaeghe nochtans al naar voren geschoven als nieuwe T1 van de Wolven. De trainer voerde ook effectief gesprekken met de club, maar een akkoord kwam er niet. Nochtans had Vanderhaeghe vorige week zelf aangegeven dat hij graag terug naar eerste klasse zou gaan. La Louvière bekijkt meerdere kandidaten en ook Vandenbroeck werd al gecontacteerd.

Vandenbroeck kent het Belgische voetbal

De voormalige trainer van Zulte Waregem zit sinds zijn vertrek bij Essevee in maart zonder club.

Hij leidde de West-Vlamingen eerder wel naar de titel in de Challenger Pro League en de bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League. Ook bij Lierse en verschillende buitenlandse clubs deed hij ervaring op.

Vanderhaeghe kiest voor Francs Borains

Vanderhaeghe heeft intussen andere plannen. Hij staat sinds een jaar aan het roer bij Francs Borains, waarmee hij momenteel knap derde staat in de Challenger Pro League.


De ervaren coach beschikt er bovendien over een contract van onbepaalde duur. Een overstap naar La Louvière komt er voorlopig dus niet.

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Yves Vanderhaeghe

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