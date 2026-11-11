Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"
Foto: © Photonews
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Noa Lang krijgt opnieuw een stevige veeg uit de pan in Nederland. De voormalige smaakmaker van Club Brugge ligt onder vuur na zijn aanvaring met de eigen supporters van Napoli. Analist Theo Janssen spaarde hem niet bij Rondo en vindt dat de Nederlander vooral eens kritisch naar zichzelf moet kijken.

Lang werd zondag tijdens het gelijkspel tegen Lazio (1-1) uitgefloten door de eigen aanhang. De aanvaller reageerde door zijn hand achter zijn oor te houden, alsof hij het gefluit niet kon horen. Dat zorgde voor nog meer ongenoegen op de tribunes.

Janssen ziet terugkerend probleem

Bij Rondo op Ziggo Sport werd het incident uitgebreid besproken. Robin Pröpper had nog begrip voor de reactie van Lang, maar Janssen zag dat anders. “Het is niet dat het eenmalig is bij hem. Het is wel iets wat steeds terugkeert. Hij heeft zoveel kwaliteiten, maar het komt er gewoon niet uit”, oordeelde de voormalige middenvelder.

Janssen vindt dat Lang met zijn talent eigenlijk altijd een vaste basisspeler moet zijn. Volgens hem zit de aanvaller zichzelf echter te vaak in de weg. “Hij zou eigenlijk gewoon standaard een basisspeler moeten zijn. Hij verpest het door zijn speelsheid en zijn gedrag.” Ook Wesley Sneijder reageerde cynisch op het handgebaar richting de Napoli-supporters.

Ook binnen Napoli klinkt een waarschuwing

Het incident bleef niet zonder gevolgen. Napoli-aanvoerder Amir Rrahmani waarschuwde Lang tijdens de wedstrijd dat hij moest opletten. De Nederlander had al geel op zak en provoceerde volgens zijn ploegmaat ook de scheidsrechter.


Trainer Massimiliano Allegri riep hem achteraf eveneens op om meer verantwoordelijkheid te nemen. Sportief was Lang overigens wel belangrijk: hij had met een voorzet een aandeel in de gelijkmaker van Napoli.

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