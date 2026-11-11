Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland
Foto: © Photonews

Nolhan Courtens is voorlopig nog een vrij onbekende naam voor het grote publiek in België, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen. De negentienjarige Belg is namelijk bezig aan een opvallende opmars bij sc Heerenveen in de Nederlandse Eredivisie. Daar ontwikkelt hij zich dit seizoen steeds meer tot een smaakmaker.

Dat hij in Nederland zijn kans krijgt, is het resultaat van een lange weg langs verschillende Belgische jeugdopleidingen. Courtens doorliep achtereenvolgens de jeugd van Anderlecht, Tubize, Union, KV Mechelen en Antwerp. Toch bleef zijn naam in België grotendeels onder de radar. Intussen krijgt hij in Friesland wel steeds meer erkenning voor zijn kwaliteiten.

"Ik had voor dit seizoen gehoopt dat ik de kans zou krijgen en die kwam sneller dan verwacht. Dan is het aan jezelf om die kans ook te pakken en ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen", vertelt Courtens aan Voetbal International

Van Belgische jeugdopleidingen naar de Eredivisie

Zijn huidige doorbraak betekent veel voor de Belg, die onderweg heel wat geduld moest opbrengen. "Dat ik dat nu in de Eredivisie kan laten zien, is heel mooi. Een beloning voor mezelf én voor mijn ouders. Want daar heb ik echt heel erg veel aan te danken", klinkt het dankbaar. Vooral de steun van zijn familie speelde dus een belangrijke rol in zijn parcours.

Courtens groeide naar eigen zeggen op met een bal aan zijn voeten, ook al was niemand in zijn gezin echt geïnteresseerd in voetbal. "Dan gingen we naar Disneyland en wilde ik helemaal niet in de attracties, want dan was ik liever met mijn bal aan het spelen." Zijn passie ging zelfs zo ver dat hij thuis geregeld dingen kapotschoot. "Al onze trapspijlen waren beschadigd. Soms was het wel een beetje irritant voor mijn ouders", geeft hij toe.

Schilderen als uitlaatklep naast het voetbal

Ook buiten het voetbal heeft Courtens een creatieve kant. Zo hield hij zich graag bezig met schilderen. "Dan ging ik gewoon ergens zitten, in een park of ergens met zicht op een kanaal, en ging ik een paar uurtjes schilderen. Zo probeer je jezelf een beetje bezig te houden. Gamen is niet echt iets voor mij, ik vind het leuker om creatief bezig te zijn."

Tegenwoordig komt dat er wat minder van. "Dat schilderen heb ik nu ook al een paar maanden niet meer gedaan. Ik ben tegenwoordig meer aan het wandelen. En veel rusten, natuurlijk. Zeker nu ik meer speel, heb ik dat wel nodig."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Nolhan courtens

Meer nieuws

De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"

De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"

13:20
Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

18:00
Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

15:40
Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

16:40
Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

17:20
Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

17:00
Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

16:20
🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

16:00
1
Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven

Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven

15:00
5
Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start

Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start

15:15
Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"

Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"

14:30
Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd

Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd

14:00
2
Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans

Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans

10:40
6
Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

13:23
9
Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing

Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing

12:21
Courtois laat zich uit over Mourinho en verklapt pijnlijke misser bij hun hereniging

Courtois laat zich uit over Mourinho en verklapt pijnlijke misser bij hun hereniging

13:00
Vitor Bruno ziet weinig heil om deze twee herstelde Anderlecht-spelers kansen te geven

Vitor Bruno ziet weinig heil om deze twee herstelde Anderlecht-spelers kansen te geven

08:00
Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"

Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"

12:40
1
Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek

Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek

09:20
49
Opnieuw problemen rond Didier Lamkel Zé: woelwater kwam aan met groot probleem

Opnieuw problemen rond Didier Lamkel Zé: woelwater kwam aan met groot probleem

10:20
3
KV Kortrijk haalt versterking met serieus CV binnen: trainer moet specialisme inzetten in degradatiestrijd

KV Kortrijk haalt versterking met serieus CV binnen: trainer moet specialisme inzetten in degradatiestrijd

11:40
De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al

De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al

12:00
STVV krijgt steun van minister in strijd om gedupeerde fans

STVV krijgt steun van minister in strijd om gedupeerde fans

11:00
Verrassing bij club van Romelu Lukaku: Fenerbahçe zet ex-JPL-bekende op straat

Verrassing bij club van Romelu Lukaku: Fenerbahçe zet ex-JPL-bekende op straat

11:30
1
Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"

Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"

11:20
Club Brugge ziet het héél graag gebeuren: La Gazzetta dello Sport opent biedoorlog (op de voorpagina)

Club Brugge ziet het héél graag gebeuren: La Gazzetta dello Sport opent biedoorlog (op de voorpagina)

10:00
2
BREAKING: Manchester United heeft al een nieuwe coach gevonden (al moet Carrick nog ontslagen worden)

BREAKING: Manchester United heeft al een nieuwe coach gevonden (al moet Carrick nog ontslagen worden)

09:33
Hij werd getraind door de grote Luc Nilis en staat nog steeds verstomd: "Onhoudbaar"

Hij werd getraind door de grote Luc Nilis en staat nog steeds verstomd: "Onhoudbaar"

08:40
Anderlecht heeft het licht gezien: beslissing rond toptalenten is genomen

Anderlecht heeft het licht gezien: beslissing rond toptalenten is genomen

07:00
Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout

Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout

06:00
18
Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee

Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee

22:00
1
Grote meevaller voor Rode Duivels: Italië mist sterspeler tegen België

Grote meevaller voor Rode Duivels: Italië mist sterspeler tegen België

08:53
Kleinzoon van Johan Cruijff wordt international, maar niet voor Oranje

Kleinzoon van Johan Cruijff wordt international, maar niet voor Oranje

08:20
Het wordt concreet: Vincent Kompany heeft Tresoldi op zijn lijstje gezet voor de zomer

Het wordt concreet: Vincent Kompany heeft Tresoldi op zijn lijstje gezet voor de zomer

07:20
1
Voormalige wereldster met opmerkelijke mening: "Hij staat verder dan Messi en Ronaldo"

Voormalige wereldster met opmerkelijke mening: "Hij staat verder dan Messi en Ronaldo"

07:40
Senne Lammens had een antwoord op de kritiek die hij kreeg (en dat is niet onopgemerkt gebleven)

Senne Lammens had een antwoord op de kritiek die hij kreeg (en dat is niet onopgemerkt gebleven)

23:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 12
Willem II Willem II 1-1 Zwolle Zwolle
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 2-2 Telstar Telstar
ADO Den Haag ADO Den Haag 3-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Excelsior Excelsior 0-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heerenveen Heerenveen 5-3 Feyenoord Feyenoord
FC Twente FC Twente 2-2 Ajax Ajax
Cambuur Cambuur 2-5 PSV PSV
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-3 FC Groningen FC Groningen
Utrecht Utrecht 2-3 NEC NEC

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Forfait Anderlecht bij Club Brugge? Dit heeft de Belgische voetbalbond te 'zeggen' Pé_1 Pé_1 over Waarom Antwerp ondanks 11 op 33 blijft geloven in Compper: deze vijf redenen spelen mee Goro Goro over Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd GertjeFCB GertjeFCB over Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven Atletico1988 Atletico1988 over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Goro Goro over 🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol Sedona Sedona over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Meut Meut over Noblesse oblige? NEE: RSC Anderlecht en Club Brugge reageren zo na administratieve fout Sedona Sedona over Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United" rafke pafke rafke pafke over Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved