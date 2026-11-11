Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

Nolhan Courtens is voorlopig nog een vrij onbekende naam voor het grote publiek in België, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen. De negentienjarige Belg is namelijk bezig aan een opvallende opmars bij sc Heerenveen in de Nederlandse Eredivisie. Daar ontwikkelt hij zich dit seizoen steeds meer tot een smaakmaker.

Dat hij in Nederland zijn kans krijgt, is het resultaat van een lange weg langs verschillende Belgische jeugdopleidingen. Courtens doorliep achtereenvolgens de jeugd van Anderlecht, Tubize, Union, KV Mechelen en Antwerp. Toch bleef zijn naam in België grotendeels onder de radar. Intussen krijgt hij in Friesland wel steeds meer erkenning voor zijn kwaliteiten.

"Ik had voor dit seizoen gehoopt dat ik de kans zou krijgen en die kwam sneller dan verwacht. Dan is het aan jezelf om die kans ook te pakken en ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen", vertelt Courtens aan Voetbal International.

Van Belgische jeugdopleidingen naar de Eredivisie

Zijn huidige doorbraak betekent veel voor de Belg, die onderweg heel wat geduld moest opbrengen. "Dat ik dat nu in de Eredivisie kan laten zien, is heel mooi. Een beloning voor mezelf én voor mijn ouders. Want daar heb ik echt heel erg veel aan te danken", klinkt het dankbaar. Vooral de steun van zijn familie speelde dus een belangrijke rol in zijn parcours.

Courtens groeide naar eigen zeggen op met een bal aan zijn voeten, ook al was niemand in zijn gezin echt geïnteresseerd in voetbal. "Dan gingen we naar Disneyland en wilde ik helemaal niet in de attracties, want dan was ik liever met mijn bal aan het spelen." Zijn passie ging zelfs zo ver dat hij thuis geregeld dingen kapotschoot. "Al onze trapspijlen waren beschadigd. Soms was het wel een beetje irritant voor mijn ouders", geeft hij toe.

Schilderen als uitlaatklep naast het voetbal

Ook buiten het voetbal heeft Courtens een creatieve kant. Zo hield hij zich graag bezig met schilderen. "Dan ging ik gewoon ergens zitten, in een park of ergens met zicht op een kanaal, en ging ik een paar uurtjes schilderen. Zo probeer je jezelf een beetje bezig te houden. Gamen is niet echt iets voor mij, ik vind het leuker om creatief bezig te zijn."





Tegenwoordig komt dat er wat minder van. "Dat schilderen heb ik nu ook al een paar maanden niet meer gedaan. Ik ben tegenwoordig meer aan het wandelen. En veel rusten, natuurlijk. Zeker nu ik meer speel, heb ik dat wel nodig."