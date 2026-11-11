Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven
Foto: © Photonews
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In Turkije kijken ze met enige bewondering naar Club Brugge. In een opvallende analyse van de Turkse website GDH wordt blauw-zwart zelfs naar voren geschoven als voorbeeld voor de Turkse topclubs. Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en Trabzonspor mogen dan historisch grotere namen zijn, volgens de Turkse journalist Veli Yiğit kunnen ze op Europees vlak iets leren van de Belgische topclub.

De aanleiding is de Europese clubranking. Club Brugge staat daarin momenteel op de veertiende plaats, voor Porto (16e) en Benfica (17e). Dat zijn clubs met een veel grotere internationale uitstraling en een rijkere Europese geschiedenis. Toch wordt net de Belgische aanpak aangehaald als voorbeeld van hoe je met een relatief beperkt budget jarenlang Europees competitief kunt blijven.

Europese regelmaat als blauwdruk

Volgens de Turkse analyse is vooral de continuïteit van Club Brugge opvallend. Blauw-zwart is de voorbije tien jaar vrijwel ieder seizoen op het Europese toneel actief geweest.

De Champions League-campagnes, de regelmatige Europese overwinteringen en de halve finale van de Conference League in 2024 hebben de club geholpen om structureel punten te verzamelen.

Dat is precies wat de Turkse topclubs moeten nastreven. Galatasaray en Fenerbahçe beschikken over aanzienlijke financiële middelen, maar moeten hun investeringen veel vaker omzetten in een constante Europese aanwezigheid. Grote transfers alleen volstaan niet: scouting, een evenwichtige kern en een doordachte planning zijn minstens even belangrijk.

Grotere namen, maar niet noodzakelijk een beter voorbeeld


De vergelijking is opmerkelijk. Club Brugge kan niet aan de historische prijzenkast van voorgenoemde clubs tippen, maar wordt momenteel wel aangehaald als een voorbeeld van duurzame Europese prestaties. In Turkije stellen ze zich dan ook de vraag waarom hun eigen topclubs niet hetzelfde kunnen realiseren.

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