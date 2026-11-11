Opnieuw problemen rond Didier Lamkel Zé: woelwater kwam aan met groot probleem

Didier Lamkel Zé heeft voorlopig nog geen nieuwe club gevonden. De voormalige aanvaller van Antwerp en STVV legde de voorbije dagen een testperiode af bij Radomiak Radom, maar de Poolse club heeft grote twijfels over zijn fysieke paraatheid. De Kameroener traint wel nog altijd mee bij de club, maar moet de technische staf voorlopig duidelijk nog overtuigen.

Radomiak zit in een moeilijke sportieve situatie en wil dringend versterking voorin. De club uit Radom staat onder de degradatiestreep en zoekt een aanvaller die meteen inzetbaar is. Net daar wringt het schoentje bij Lamkel Zé. Zijn voetballende kwaliteiten staan niet ter discussie, maar er zijn twijfels of hij momenteel fysiek klaar is om op het vereiste niveau te presteren.

Zijn verleden in de Ligue 1 maakte hem op papier nochtans een interessante kandidaat. Bij FC Metz kwam hij in achttien wedstrijden op het hoogste Franse niveau vier keer tot scoren. Radomiak wil echter geen risico nemen met een speler die niet onmiddellijk een meerwaarde kan betekenen.

Van Antwerp-held tot nomade

In België kennen ze Lamkel Zé natuurlijk vooral van zijn passage bij Antwerp. Daar liet hij tussen 2018 en 2021 geregeld zijn enorme voetbalkwaliteiten zien, maar haalde hij ook vaak het nieuws met incidenten naast het veld. In 88 wedstrijden voor de Great Old was hij goed voor 21 doelpunten en twaalf assists. Hij won er ook de Beker van België in 2020.

Na zijn vertrek bij Antwerp begon een bijzonder woelige rondreis langs verschillende landen en clubs. Hij werd uitgeleend aan DAC Dunajská Streda, Khimki en Metz, trok vervolgens naar KV Kortrijk en speelde later ook voor Wydad Casablanca, Hatayspor en verschillende Turkse clubs. In januari 2025 haalde STVV hem opnieuw naar België, in de hoop dat hij zijn beste niveau uit zijn Antwerpse periode kon terugvinden.

Ook STVV-avontuur liep snel verkeerd af

Bij de Kanaries begon Lamkel Zé nog met enkele opvallende prestaties. Hij scoorde vier keer in elf wedstrijden, maar de samenwerking liep al snel spaak. De Kameroener daagde geregeld niet op voor trainingen en werd door Felice Mazzu uit de spelersgroep geweerd. Na de trainerswissel kwam hij nog even terug, maar onder Wouter Vrancken werd uiteindelijk een punt gezet achter het verhaal.





Na zijn vertrek uit Sint-Truiden trok Lamkel Zé naar het Chinese Qingdao Hainiu, waar hij in dertien officiële wedstrijden acht keer scoorde en twee assists afleverde. Begin 2026 volgde een overstap naar Kazma SC uit Koeweit. Dat avontuur lijkt intussen achter de rug.

De testperiode bij Radomiak Radom biedt hem mogelijk nog een uitweg richting Europa, maar zijn fysieke toestand vormt voorlopig een belangrijk struikelblok. Hij krijgt nog de kans om zich op training te tonen, al zal hij de komende periode vooral moeten bewijzen dat hij opnieuw voldoende fit kan worden om op competitief niveau mee te draaien. Zijn toekomst blijft daardoor voorlopig onzeker.