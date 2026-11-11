Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"
Foto: © photonews

Hugo Cuypers leek aanvankelijk vooral als extra optie bij de Rode Duivels te zijn opgeroepen, maar zijn kansen op speelminuten tegen Turkije zijn plots een stuk gestegen. Door het wegvallen van Romelu Lukaku komt er aanvallend een plaats vrij. Intussen heeft analist Philippe Albert stevige bedenkingen bij de eerste selectie van de spits van Monterrey.

Bij La Tribune van RTBF spaarde Albert zijn kritiek niet. “Je zal mij niet uit mijn hoofd praten dat de MLS en de Mexicaanse competitie niet veel voorstellen. Dit komt op het verkeerde moment. Hij verdiende zijn selectie veel meer toen hij bij AA Gent of KV Mechelen speelde met ongelooflijke statistieken. Die competities halen de waarde van het voetbal naar beneden”, stelde hij.

Albert had liever Stassin gezien

De voormalige Rode Duivel begrijpt vooral niet waarom Lucas Stassin buiten de selectie viel. De aanvaller van Sevilla krijgt speelminuten in La Liga, een competitie die Albert duidelijk hoger inschat dan de Amerikaanse en Mexicaanse voetbalwereld. “Hij scoort misschien niet veel, maar hij speelt wel in een sterkere competitie”, klonk het.

Ook over de timing van Cuypers' selectie was Albert niet mals. “Hij had bij Club Brugge of Anderlecht kunnen eindigen. Hij is nu al 2,5 jaar aan het aanmodderen”, besloot de analist. Mark van Bommel verdedigde zijn keuze eerder door te benadrukken dat hij Cuypers al langer volgt en hem graag een volledige trainingsweek wilde zien.

De Ketelaere aan de aftrap, Cuypers ruikt zijn kans

Sportief is er ondertussen wel een belangrijke verschuiving. Romelu Lukaku is out voor de wedstrijd tegen Turkije met een lichte heupblessure en blijft uit voorzorg in België. Daardoor stijgt de kans aanzienlijk dat Cuypers donderdag zijn eerste speelminuten bij de nationale ploeg krijgt. Charles De Ketelaere begint zonder twijfel aan de wedstrijd, maar een eerste invalbeurt voor Cuypers behoort zeker tot de mogelijkheden.

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De 29-jarige aanvaller, die deze zomer van Chicago Fire naar het Mexicaanse Monterrey trok, wacht al lang op zijn kans bij de Rode Duivels. Na sterke periodes bij KV Mechelen en AA Gent kwam die eerste oproeping er uiteindelijk pas onder Van Bommel. Tegen Turkije kan hij mogelijk meteen bewijzen dat hij ook op internationaal niveau zijn kwaliteiten kan tonen.

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