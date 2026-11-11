Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug
Foto: © photonews
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Sébastien Pocognoli heeft voor de komende interlandperiode een verrassende naam aan zijn selectie toegevoegd. De Schotse bondscoach riep David Bates in extremis op voor de Nations League-duels tegen Noord-Macedonië en Zwitserland. De voormalige verdediger van Cercle Brugge, KV Mechelen en Standard mag zich na meer dan zeven jaar opnieuw melden bij de nationale ploeg.

De intussen dertigjarige Bates dankt zijn onverwachte terugkeer aan het forfait van Luis Binks. Zijn laatste selectie dateert al van september 2019, terwijl hij in maart van dat jaar zijn vierde en voorlopig laatste interland speelde. Dat gebeurde in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino.

Voor de Belgische voetbalfans is Bates zeker geen onbekende. Tussen 2020 en 2021 verdedigde hij de kleuren van Cercle Brugge, waarna hij bij KV Mechelen (2022-2024) aan de slag ging. Vervolgens speelde hij van 2024 tot 2026 voor Standard.

Intussen is Bates titularis bij Amedspor

Afgelopen zomer koos de Schot voor een nieuw avontuur in Turkije. Hij tekende bij promovendus Amedspor, waar hij intussen een vaste waarde is geworden. De club staat na elf speeldagen verrassend op de derde plaats in de Süper Lig, onder leiding van Besnik Hasi, ex-trainer van Anderlecht en KV Mechelen.

Pocognoli kan Bates meteen gebruiken in een belangrijke interlandperiode. Schotland staat na vier speeldagen slechts derde in groep 1B van de Nations League, met vier punten. Vrijdag wacht thuis de confrontatie met Noord-Macedonië, dat voorlopig puntenloos laatste staat.


Maandag volgt een veel moeilijkere opdracht op bezoek bij groepsleider Zwitserland, dat voorlopig een perfect rapport kan voorleggen. Voor Bates wordt het alvast een bijzondere week: na ruim zeven jaar mag de voormalige Belgische eersteklasser opnieuw dromen van speelminuten bij Schotland.

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