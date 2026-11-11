Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"
Foto: © Photonews

Club Brugge bleef zondagmiddag steken op een 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht. Hans Vanaken kon na afloop maar moeilijk vrede nemen met het resultaat. De aanvoerder van blauw-zwart was vooral bijzonder kwaad over de gelijkmaker van paars-wit, die volgens hem nooit had mogen tellen. "Ze schaffen de VAR beter af", sliste hij.

Vooral het feit dat de VAR niet ingreep, zorgde voor grote ergernis bij Vanaken na de puntendeling tegen RSC Anderlecht. "Ik kan dit niet begrijpen als er een VAR is. Schaf het gewoon af, ik word er een beetje boos van", haalde hij stevig uit.

Stijn Stijnen was bij Ongefilterd duidelijk over de zaak: "Misschien had het een rode kaart voor Mechele kunnen zijn, maar het doelpunt zou niet mogen tellen wat mij betreft. De VAR had moeten tussenkomen. Ik zou willen weten wat ze zo tegen elkaar zeggen in de VAR-cabine."

Fase heeft de gemoederen weten te beroeren

Olivier Deschacht had het over dezelfde fase over een zaak die voor elke supporter - behalve die van Club Brugge misschien - gewoon moet doorgaan. "Het is gewoon een fantastisch duel, met beide spelers die een fout maken. Dat zijn de duels die een supporter wil zien."

De meningen over de scheidsrechter achteraf werden op matige reacties onthaald in het programma, met name wat Vanaken en Leko over de zaak zeiden. Maar er was wel degelijk ook wat kritiek op de reacties vanuit Brugse hoek.


Silvio Proto ging in Dans le Vestiaire nog een stevige stap verder. "Ik vond de scheidsrechter goed en ik begreep de kritiek niet", zei hij. "Als je de VAR wegdenkt, verlies je een titel – de gelijkmaker van Cercle werd door de VAR afgekeurd. Er was wat frustratie; dat kan ik begrijpen."

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor"

21:40
1
Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

Na de felle kritiek: Einde avontuur in Champions League voor OH Leuven?

21:20
Drie clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

Drie clubs uit de Jupiler Pro League zoeken een nieuwe coach: deze trainers zijn beschikbaar

22:20
Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

Mark van Bommel is wel heel open over hét probleem in kern van Rode Duivels

20:00
1
LIVE INTERLANDBREAK: Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait

LIVE INTERLANDBREAK: Dik probleem voor Zidane: ferm Frans forfait

21:00
Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

19:40
1
Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

20:20
2
Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

Live. Transfernieuws 11/11: Nieuwe over Amuzu, Onana en Lommel-huurling

21:30
Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

18:20
1
Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

18:00
"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

20:40
Guess who's back? Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League

Guess who's back? Jacky Mathijssen keert terug naar de Jupiler Pro League

19:20
1
Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer

19:00
2
Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

Onbekende 19-jarige Belg - opgeleid bij Anderlecht, Antwerp... - ineens smaakmaker in Nederland

17:40
Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen

Vreemd verhaal: ex-JPL-coach bereikte achter de rug van zijn club deal, maar wou daarna zelf betalen

18:40
1
Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek

Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek

09:20
67
Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen"

16:20
1
Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

Eddy Snelders mag gevangenis verlaten na 7 maanden: ex-commentator kreeg opvallende rol achter tralies

16:40
Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

Lierse ontsloeg trainer Van den Abbeel: achter de schermen speelde er meer

17:20
1
Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

Toby Alderweireld geeft Man U-fans al voorsmaakje van Pochettino (wat ze graag zullen horen)

17:00
Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"

Noa Lang door landgenoot zwaar op de korrel genomen: "Hij verpest het"

14:30
Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven

Opmerkelijk: Turkije kijkt plots naar Club Brugge om eigen topclubs een voorbeeld te geven

15:00
5
Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

Pocognoli verrast met oproep: ex-speler van Cercle, KV Mechelen en Standard na 7 jaar terug

15:40
Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn

13:23
18
🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

🎥 Hoe gaat dat aflopen bij Ongefilterd? Stijn Stijnen kaffert Radja Nainggolan de huid vol

16:00
4
Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout

Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout

06:00
20
Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start

Club Brugge-jongelingen bezorgen Jonge Duivels geslaagde EK-start

15:15
Courtois laat zich uit over Mourinho en verklapt pijnlijke misser bij hun hereniging

Courtois laat zich uit over Mourinho en verklapt pijnlijke misser bij hun hereniging

13:00
De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al

De grote verrassing in de U21-selectie van België: meerdere Engelse clubs willen hem al

12:00
De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"

De Christian Burgess van KV Mechelen? "Ik ben hier een oude zak"

13:20
Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd

Waarom dragen Chinese internationals ineens lange mouwen? Autoriteiten hebben verbod opgelegd

14:00
3
Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans

Nieuw hooliganisme in België: documentaire duikt in geheime wereld van Anderlecht-fans

10:40
7
Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing

Nieuwe wending in trainersdossier La Louvière: Vanderhaeghe neemt beslissing

12:21
Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"

Collega-Rode Duivel over weigering De Winter: "Tussen hem en bondscoach"

11:20
Vitor Bruno ziet weinig heil om deze twee herstelde Anderlecht-spelers kansen te geven

Vitor Bruno ziet weinig heil om deze twee herstelde Anderlecht-spelers kansen te geven

08:00
Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"

Niet enkel Karetsas: weelde bij Griekenland is ongelooflijk, 19-jarige spits "moet naar Manchester United"

12:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 5
Turkije Turkije 12/11 België België
Engeland Engeland 12/11 Kroatië Kroatië
Italië Italië 12/11 Frankrijk Frankrijk
Tsjechië Tsjechië 12/11 Spanje Spanje
Servië Servië 13/11 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 13/11 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 14/11 Wales Wales
Portugal Portugal 14/11 Denemarken Denemarken

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief" Don Bozhinov Don Bozhinov over Philippe Albert is niet mals voor Rode Duivel: "Hij is al 2,5 jaar aan het aanmodderen" Andreas2962 Andreas2962 over Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona” Don Bozhinov Don Bozhinov over Anderlecht-dossier dreigt Belgische voetbalwereld verder te verdelen: Club Brugge krijgt kritiek Andreas2962 Andreas2962 over Opnieuw problemen rond Didier Lamkel Zé: woelwater kwam aan met groot probleem Svédél Svédél over Wat er juist gebeurde met Aasgaard en Bertaccini: teammanager beging menselijke fout FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Filip Joos keert zijn kar over Belg en oppert: "Mee naar het EK enkel daarvoor" Don Bozhinov Don Bozhinov over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn Don Bozhinov Don Bozhinov over Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved