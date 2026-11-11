Proto bijt terug naar Vanaken: "Zonder VAR heb je een titel minder"

Club Brugge bleef zondagmiddag steken op een 1-1-gelijkspel tegen Anderlecht. Hans Vanaken kon na afloop maar moeilijk vrede nemen met het resultaat. De aanvoerder van blauw-zwart was vooral bijzonder kwaad over de gelijkmaker van paars-wit, die volgens hem nooit had mogen tellen. "Ze schaffen de VAR beter af", sliste hij.

Vooral het feit dat de VAR niet ingreep, zorgde voor grote ergernis bij Vanaken na de puntendeling tegen RSC Anderlecht. "Ik kan dit niet begrijpen als er een VAR is. Schaf het gewoon af, ik word er een beetje boos van", haalde hij stevig uit.

Stijn Stijnen was bij Ongefilterd duidelijk over de zaak: "Misschien had het een rode kaart voor Mechele kunnen zijn, maar het doelpunt zou niet mogen tellen wat mij betreft. De VAR had moeten tussenkomen. Ik zou willen weten wat ze zo tegen elkaar zeggen in de VAR-cabine."

Fase heeft de gemoederen weten te beroeren

Olivier Deschacht had het over dezelfde fase over een zaak die voor elke supporter - behalve die van Club Brugge misschien - gewoon moet doorgaan. "Het is gewoon een fantastisch duel, met beide spelers die een fout maken. Dat zijn de duels die een supporter wil zien."

De meningen over de scheidsrechter achteraf werden op matige reacties onthaald in het programma, met name wat Vanaken en Leko over de zaak zeiden. Maar er was wel degelijk ook wat kritiek op de reacties vanuit Brugse hoek.



Silvio Proto ging in Dans le Vestiaire nog een stevige stap verder. "Ik vond de scheidsrechter goed en ik begreep de kritiek niet", zei hij. "Als je de VAR wegdenkt, verlies je een titel – de gelijkmaker van Cercle werd door de VAR afgekeurd. Er was wat frustratie; dat kan ik begrijpen."