Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivel begreep Rudi Garcia zijn keuze niet, Van Bommel is een heel ander paar mouwen
Foto: © photonews
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Diego Moreira maakte indruk bij de Rode Duivels in de zestiende finale tegen Senegal en had een groot aandeel in de ommekeer die België naar de volgende ronde loodste. Onder bondscoach Mark van Bommel is hij nu een vaste waarde in de basis.

2026 loopt binnen minder dan twee maanden af, maar voor Diego Moreira is het nu al het jaar van de definitieve doorbraak. De flankspeler maakte voor 50 miljoen euro de overstap naar AC Milan, waar hij zich intussen heeft opgewerkt tot een belangrijke basisspeler. In gesprek met de RTBF vertelde hij dat hij zich uitstekend voelt in Italië.

"Ik voel me goed. Mijn integratie bij Milan verloopt vlot. Ik ben terechtgekomen in een groep die me heel goed heeft ontvangen en me vanaf het begin op mijn gemak stelde. In het algemeen ging die aanpassing makkelijk, al is het Italiaanse voetbal toch wat anders. Ik heb een stap gezet en nu moet ik gewoon doorgaan en regelmaat tonen", aldus Moreira.

Van Bommel vertrouwt op Diego Moreira

Zijn sterke clubvorm heeft hem ook een ander statuut bij de Rode Duivels opgeleverd. Mark van Bommel zette Moreira meteen in zijn basiself. Tijdens de vorige interlandperiode startte de Luikenaar in drie van de vier wedstrijden. Alleen tegen Turkije ontbrak hij, wegens een schorsing na te veel gele kaarten.

"Mark van Bommel is een heel menselijke coach. Hij informeert naar alle spelers. Met een nieuwe bondscoach weet je natuurlijk nooit wat je positie zal zijn", geeft de AC Milan-speler toe. "Ik denk dat hij anders naar mij kijkt dan Rudi Garcia."

Moreira dacht terug aan zijn invalbeurt tegen Senegal

Tijdens het WK liet Moreira zich al opmerken met een beslissende invalbeurt tegen Senegal. De speler, die toen nog voor Racing Strasbourg uitkwam, had een aandeel in alle drie de Belgische doelpunten en hielp de Rode Duivels zo aan een opmerkelijke comeback.

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"Ik viel goed in tegen Senegal. Ik was een beetje verrast dat ik daarna niet meer speelde", klinkt Moreira eerlijk. "Maar het was mijn manier om te tonen dat ik honger had en dat ik België wilde vertegenwoordigen."

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