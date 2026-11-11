Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivels kunnen donderdag al reekshoofd worden voor EK-kwalificaties 2028: dit zijn de voorwaarden
Foto: © photonews

De Rode Duivels kunnen donderdag in Turkije normaal gezien hun status als reekshoofd voor de kwalificaties van het EK 2028 veiligstellen. Alleen een zware nederlaag in Izmir, gevolgd door een bijzonder onwaarschijnlijke afloop op de slotspeeldag, kan daar nog een stokje voor steken.

Na een drukke oktobermaand met vier interlands wacht de Europese nationale ploegen opnieuw een klassieker programma. Toch staat er veel op het spel tijdens de laatste twee speeldagen van de groepsfase in de Nations League. Naast het vervolg in die competitie wordt ook al vooruitgekeken naar de kwalificaties voor het EK 2028.

De top drie van elke groep in League A, de divisie waarin België uitkomt, krijgt immers een plaats als reekshoofd in de EK-kwalificaties. Dat levert een duidelijke troef op bij de loting. De Rode Duivels hebben die status nog niet mathematisch beet, maar de kans dat ze naast het eerste lotingsvak grijpen, is volgens de berekeningen verwaarloosbaar klein.

Gelijkspel in Turkije volstaat

België staat met zes punten derde in de groep en kan mathematisch nog zowel eerste als laatste worden. De wedstrijd van donderdagavond op bezoek bij Turkije kan de laatste plaats echter definitief uitsluiten.

Een gelijkspel volstaat voor de ploeg van Mark Van Bommel om zeker bij de eerste drie te eindigen. Zelfs bij een nederlaag in Turkije blijven de Rode Duivels bijzonder goed geplaatst, want dan moet er nog heel wat verkeerd lopen om alsnog laatste te worden.

In dat scenario moet België zijn twee resterende wedstrijden verliezen. Turkije moet vervolgens ook winnen in Frankrijk op de slotspeeldag én een grote achterstand in het doelpuntensaldo wegwerken. De Turken staan momenteel op -9, tegenover +1 voor de Belgen.

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Pot 1 lonkt voor België

Tenzij er zich een bijzonder verrassende ommekeer voordoet, belandt België dus in pot 1 samen met Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland, Nederland, Griekenland en Italië. Tegen die landen zullen de Rode Duivels in de EK-kwalificaties niet kunnen uitkomen.

Voor een plaats in de kwartfinales van de Nations League ligt de lat wel hoger. België moet in zijn laatste twee wedstrijden minstens vier punten pakken om zich van een plek bij de laatste acht te verzekeren.

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