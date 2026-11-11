"Schijnheilig wereldje": Problemen bij West-Vlaamse club - voorzitter stopt, coach en T2 ontslagen

Bij KVK Avelgem City is de bom gebarsten. De West-Vlaamse tweedeprovincialer heeft zijn coach ontslagen en zal ook van voorzitter veranderen. De T2 werd ook de deur gewezen en die heeft inmiddels al gereageerd op de sociale media. Het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

KVK Avelgem City is de laatste jaren een stabiele club in de subtop/middenmoot van de Tweede Provinciale B in West-Vlaanderen. Dit seizoen staan ze voorlopig op de tiende plaats, iets minder goed dan de zesde en zevende plaatsen van de voorbije jaren.

Na de 2-2 tegen Meulebeke heeft de club beslist om over te gaan tot verregaande beslissingen. "Gisterenavond is beslist om de samenwerking met T1 Wouter Demeulemeester en T2 Kevin Paeme te beëindigen. De tegenvallende resultaten van ons A-elftal liggen aan de basis van deze beslissing."

Coach en T2 ontslagen - die laatste reageert meteen

"De club respecteert de inzet & engagement van Wouter en Kevin in het voorbije jaar. De verwachtingen waren na een zeer geslaagde voorbereidingsperiode terecht hoog gespannen. KVK Avelgem wenst Wouter en Kevin dan ook te bedanken en hen succes toe te wensen bij de verdere carrière van beide coaches", aldus de club op Facebook.

Waarop T2 Kevin Paeme meteen reageerde: "Respecteert? Van respect was er weinig te merken. Zonder ook maar één gesprek of feedback naar mij toe te hebben gehad, bij het begin van de training buiten gesmeten worden. Zegt veel over het bestuur... Nog maar eens duidelijk dat het voetbal en vooral een bestuur een onbekwaam schijnheilig wereldje is."





Voorzitter Johan Pauwels stapte ook op na 32 jaar dienst en wordt opgevolgd door bankier Dimitri Vandenbogaerde. Hij wordt in december officieel aangesteld, weet Het Nieuwsblad ondertussen ook nog te melden.