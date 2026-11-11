Sonck & co in katzwijm voor Rode Duivel: “Niveau Real of Barcelona”

Roméo Lavia maakt de laatste maanden indruk. Hij speelde al bij de Rode Duivels een paar belangrijke en goede wedstrijden en ook op clubniveau is hij helemaal aan het ontbolsteren. Als hij na al zijn blessures fit kan blijven? Dan mogen we nog héél veel verwachten van de jonge Belg.

“Voor mij is Roméo Lavia een van de beste middenvelders in de wereld. Ik zeg dat al vijf jaar. Ik ken hem al heel lang, al van toen hij bij Anderlecht speelde. Ik zag hem bij de beloften van Manchester City en ik heb hem zelf twee jaar meegemaakt. Het is onwaarschijnlijk wat hij allemaal ziet op een veld.”

Roméo Lavia maakt nu echt veel indruk

“Ik heb het voorrecht gehad om het als trainer aan hem te kunnen vragen, met beelden erbij, terugspoelen en stilzetten. We konden niet begrijpen hoe hij dingen zag. Iedereen was bezig over Onana die dé nieuwe man zou worden, maar ik zei toen al dat we iemand rond hadden lopen die ballen kan afpakken én vooruit kan spelen.”

“Nu komt het eruit en zien we het allemaal. Ik denk dat hij de afgelopen jaren op te jonge leeftijd te veel belast is geweest en nu stilletjes aan goed gemanaged wordt en helemaal vertrokken is”, aldus Wesley Sonck in Een-Tweetje.

Iedereen in katzwijm voor Roméo Lavia

“Het is een genot om naar te kijken, niet normaal. Voor mij is dat echt het niveau van Real Madrid of Barcelona, als hij fit blijft. Waar ligt zijn lat? Ik geniet er echt zo hard van. Hoeveel van zijn kaliber lopen er rond in de wereld?”

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Tuur Dierckx antwoordde meteen: “Niet veel hé. Een stuk of vijf-zes, zeker niet meer. Ik hoop voor de Rode Duivels dat hij fit blijft en dat we er lang mogen van genieten. De mensen rondom hem en hijzelf zullen best weten wat daarvoor nodig is. Veel wedstrijden spelen is niet altijd goed, maar een jonge speler met veel kwaliteiten wil en zal dat altijd doen. Als hij fit blijft, dan zitten we goed.”