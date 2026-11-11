Stijn Stijnen reageert op hardnekkig imago: "Ik uit mijn emoties, maar ben niet agressief"

Stijn Stijnen heeft doorheen zijn trainerscarrière een reputatie opgebouwd die hem blijft achtervolgen. De huidige trainer van Patro Eisden wordt al jaren geassocieerd met incidenten, woede-uitbarstingen en schorsingen. In een uitgebreid gesprek met De Morgen krijgt hij de vraag of hij een agressieprobleem heeft. Stijnen vindt dat beeld echter te ongenuanceerd en verdedigt zijn manier van coachen.

De Limburger geeft toe dat hij tijdens wedstrijden bijzonder emotioneel kan reageren. "Voor mij draait een wedstrijd om leven en dood. Mijn wereld vergaat als ik niet win", vertelt hij. Volgens Stijnen is er echter een groot verschil tussen passie en agressie.

"Vraag aan mijn spelers of ik een zenuwpees ben en ze zullen het niet weten: voor en na de wedstrijd zagen ze me niet. Ik creëerde een oase van rust voor hen. Maar zodra de wedstrijd begon, speelde ik méé. Dan werd ik één brok passie en dramatiek", legt hij uit.

Stijnen ontkent agressieprobleem, maar erkent fouten

Wanneer hem wordt voorgehouden dat anderen zijn gedrag eerder als onversneden agressie omschrijven, is zijn antwoord duidelijk. "Agressie impliceert voor mij fysiek geweld. Ik uit mijn emoties, soms luid, maar niet agressief. Eén keer heb ik een strandstoel stukgegooid – in Berchem. Daar heb ik nadien 150 euro voor gestort op hun jeugdrekening. Maar iemand aanraken? Nooit."

Ook zijn verleden bij de voetbalbond komt ter sprake. Stijnen werd ooit geconfronteerd met het voorstel om een cursus agressiebeheersing te volgen. "Die heeft niet plaatsgevonden, ze hebben me toen geschorst", reageert hij. Dat hij een opvallend lange lijst van incidenten en schorsingen achter zijn naam heeft staan, ontkent hij niet. Wel vindt hij dat de perceptie daardoor soms een eigen leven is gaan leiden.

"Ik ben ook vaak vrijgesproken! Heel wat zaken waren 100 procent terecht, geen discussie. Maar ik ben ook vaak onterecht gestraft", stelt Stijnen. Volgens hem werden scheidsrechters bovendien speciaal over hem gebrieft. "Zo creëer je natuurlijk vooroordelen."



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"Natuurlijk was er geen complot"

In het verleden sprak Stijnen zelf over een complot tegen hem. Die uitspraak nuanceert hij nu. "Natuurlijk was er geen complot. En ik geef toe dat mijn manier van coachen het kan hebben uitgelokt dat ik geviseerd werd. Maar tussen die twee uitersten is het allemaal genuanceerd."

De trainer verwijst ook naar een incident waarbij een match delegate een volgens hem valse verklaring over hem had afgelegd. Die persoon zou dat uiteindelijk hebben toegegeven en zich hebben verontschuldigd. Stijnen zegt dat hij daar respect voor heeft en de zaak daarmee afgesloten beschouwt.

Opvallend is dat hij ook zelf erkent dat hij niet altijd juist heeft gehandeld. "Kijk, ik ben mans genoeg om te erkennen dat ik fouten heb gemaakt. Ik heb het daar vaak over gehad met de bondsprocureur."